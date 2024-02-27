Через потепління у Житомирі систему опалення перевели в режим економії
Київ • УНН
Система опалення в Житомирі, Україна, з 27 лютого перейшла на економічний режим через потепління: котли вимикаються вдень і лише циркулює теплоносій, щоб заощадити кошти без зниження температури в приміщеннях.
Починаючи з 27 лютого, система опалення Житомирі перейшла в режим економії через значне потепління в регіоні. Про це повідомляє пресслужба "Житомиртеплокомуненерго", пише УНН.
Деталі
У відомстві пояснили, що протягом дня, коли на вулиці тепло, котли відключаються та у системі залишається лише циркуляція теплоносія.
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Для кожної котельні маємо значення температури теплоносія на вході до котельні, при якому потрібно вмикати котли. Тож, як тільки температура теплоносія знижується до цієї межі, котельня знову вмикається
Зазначається, що при такому режимі роботи будинки не встигають охолонути нижче нормативної температури, тому на комфорті містян нововведення не позначиться.
Доповнення
В "Житомиртеплокомуненерго" підкреслюють, що такий режим роботи дозволяє не перегрівати приміщення, а поки котельні не працюють, оплата за тепло не нараховується.
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