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Через потепління у Житомирі систему опалення перевели в режим економії

Київ • УНН

 • 90646 перегляди

Система опалення в Житомирі, Україна, з 27 лютого перейшла на економічний режим через потепління: котли вимикаються вдень і лише циркулює теплоносій, щоб заощадити кошти без зниження температури в приміщеннях.

Через потепління у Житомирі систему опалення перевели в режим економії

Починаючи з 27 лютого, система опалення Житомирі перейшла в режим економії через значне потепління в регіоні. Про це повідомляє пресслужба "Житомиртеплокомуненерго", пише УНН.

Деталі 

У відомстві пояснили, що протягом дня, коли на вулиці тепло, котли відключаються та у системі залишається лише циркуляція теплоносія.

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Для кожної котельні маємо значення температури теплоносія на вході до котельні, при якому потрібно вмикати котли. Тож, як тільки температура теплоносія знижується до цієї межі, котельня знову вмикається

- пояснили комунальники. 

Зазначається, що при такому режимі роботи будинки не встигають охолонути нижче нормативної температури, тому на комфорті містян нововведення не позначиться.

Доповнення

В "Житомиртеплокомуненерго" підкреслюють, що такий режим роботи дозволяє не перегрівати приміщення, а поки котельні не працюють, оплата за тепло не нараховується.

Нагадаємо

Днями у Запоріжжі без опалення залишилися 39 багатоповерхових будинків. Тоді росіяни поцілили в один з інфраструктурних об'єктів міста. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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