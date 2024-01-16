За підтримки ЄС у Житомирі збудують житловий комплекс для переселенців
Київ • УНН
Європейський Союз фінансує будівництво чотирьох будинків на 116 квартир у Житомирі, для проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
За підтримки Європейського Союзу у Житомирі збудують чотири багатоповерхівки на 116 квартир для внутрішніх переселенців. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає УНН.
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Зазначається, що цьогоріч понад 400 внутрішніх переселенців отримають квартири в безоплатне користування.
Чотири багатоповерхівки на 116 квартир зведуть у межах програми "Житло для ВПО та відновлення звільнених міст в Україні", яка фінансується Європейським Союзом і реалізується під управлінням Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО)
Проєкт передбачає будівництво чотирьох 4-поверхових будинків, підведення необхідних інженерних мереж та благоустрій ділянки. У підвалі одного з будинків запроєктовано укриття, в якому за необхідності зможуть розміститися жителів.
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У міністерстві розповіли. що квартири плануються одно- та двокімнатні. Крім того, включено буде оздоблення приміщень, а також меблювання й облаштування побутовою технікою.
Водночас усі квартири першого поверху будуть розраховані для можливості проживання в них маломобільних груп.
Разом з тим для мешканців житлового комплексу облаштують паркувальні місця, дитячий майданчик і зони відпочинку всередині кварталу.
Нагадаємо
Україна збільшила компенсацію та тривалість підтримки для роботодавців, які наймають ВПО, причому вищі суми тепер прив'язані до мінімальної заробітної плати.