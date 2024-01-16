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За підтримки ЄС у Житомирі збудують житловий комплекс для переселенців

За підтримки ЄС у Житомирі збудують житловий комплекс для переселенців

Київ • УНН

 • 29316 перегляди

Європейський Союз фінансує будівництво чотирьох будинків на 116 квартир у Житомирі, для проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

За підтримки Європейського Союзу у Житомирі збудують чотири багатоповерхівки на 116 квартир для внутрішніх переселенців. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що цьогоріч понад 400 внутрішніх переселенців отримають квартири в безоплатне користування. 

Чотири багатоповерхівки на 116 квартир зведуть у межах програми "Житло для ВПО та відновлення звільнених міст в Україні", яка фінансується Європейським Союзом і реалізується під управлінням Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО)

- резюмували у відомстві.

Проєкт передбачає будівництво чотирьох 4-поверхових будинків, підведення необхідних інженерних мереж та благоустрій ділянки. У підвалі одного з будинків запроєктовано укриття, в якому за необхідності зможуть розміститися жителів.

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Доповнення

У міністерстві розповіли. що квартири плануються одно- та двокімнатні. Крім того, включено буде оздоблення приміщень, а також меблювання й облаштування побутовою технікою.

Водночас усі квартири першого поверху будуть розраховані для можливості проживання в них маломобільних груп.

Разом з тим для мешканців житлового комплексу облаштують паркувальні місця, дитячий майданчик і зони відпочинку всередині кварталу.

Нагадаємо

Україна збільшила компенсацію та тривалість підтримки для роботодавців, які наймають ВПО, причому вищі суми тепер прив'язані до мінімальної заробітної плати.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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