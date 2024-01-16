При поддержке ЕС в Житомире построят жилой комплекс для переселенцев

При поддержке Европейского Союза в Житомире построят четыре многоэтажки на 116 квартир для внутренних переселенцев. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в этом году более 400 внутренних переселенцев получат квартиры в безвозмездное пользование.

Четыре многоэтажки на 116 квартир возведут в рамках программы "Жилье для ВПЛ и восстановления освобожденных городов в Украине", которая финансируется Европейским Союзом и реализуется под управлением Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО) - резюмировали в ведомстве.

Проект предусматривает строительство четырех 4-этажных домов, подведение необходимых инженерных сетей и благоустройство участка. В подвале одного из домов запроектировано укрытие, в котором при необходимости смогут разместиться жители.

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Дополнение

В министерстве рассказали. что квартиры планируются одно- и двухкомнатные. Кроме того, включено будет отделка помещений, а также меблировка и обустройство бытовой техникой.

В то же время все квартиры первого этажа будут рассчитаны для возможности проживания в них маломобильных групп.

Вместе с тем для жителей жилого комплекса обустроят парковочные места, детскую площадку и зоны отдыха внутри квартала.

Напомним,

Украина увеличила компенсацию и продолжительность поддержки для работодателей, которые нанимают ВПЛ, причем более высокие суммы теперь привязаны к минимальной заработной плате.