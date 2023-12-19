Правительство выделило 20 миллионов гривен на компенсацию расходов за жилье для ВПЛ

Правительство выделило более 20 миллионов гривен на компенсации за бесплатное размещение ВПЛ в учреждениях. В частности, речь идет о покрытии расходов на коммунальные услуги во время бесплатного пребывания внутренне перемещенных лиц в помещениях объектов государственной, коммунальной и частной собственности. О решении чиновников сообщили в Минреинтеграции, передает УНН.

Детали

Проект распоряжения о выделении компенсаций приняли во время во время последнего заседания Правительства. Согласно этому документу предусмотрено выделение указанным заведениям из резервного фонда государственного бюджета более 20,6 миллиона гривен для покрытия дополнительных расходов на коммунальные услуги за март 2022 года - июль 2023 года.

Средства планируют распределить следующий образом:

* Более 159,9 тысячи гривен - на выплату компенсаций заведениям государственной формы собственности, относящимся к сфере управления Минздрава.

* Более 19 миллионов гривен - коммунальным заведениям, государственным учебным заведениям, переданным на финансирование из местных бюджетов, и заведениям совместной собственности территориальных громад области и района, которые находящихся в управлении областных и районных советов.

Предоставление этой дополнительной дотации из госбюджета местным бюджетам по утвержденному распределению между областными бюджетами будет осуществлять Минреинтеграции.

* Более 1,4 миллиона гривен - частным заведениям (кроме частных учебных заведений).

В Минреинтеграции поблагодарили Минэкономики и Минфин за это решение, и за помощь в реализации государственной политики по поддержке внутренне перемещенных лиц.