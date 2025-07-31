Из-за непогоды перебои со светом в семи областях
Киев • УНН
В результате ухудшения погодных условий 75 населенных пунктов в 7 областях Украины остаются без электроснабжения. Бригады облэнерго привлечены к восстановлению.
Непогода оставила без электроснабжения 75 городов, поселков и сел в семи областях Украины, пишет УНН со ссылкой на данные ГСЧС.
По информации от Укрэнерго, в результате ухудшения погодных условий (порывы ветра и дождь) остаются обесточенными 75 населенных пунктов в 7 областях (Днепропетровская - 28, Черниговская - 17, Полтавская - 12, Житомирская - 7, Сумская - 4, Волынская - 4 и Киевская - 3)
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Как сообщили в Минэнерго, "по состоянию на 31 июля система сбалансирована, плановых ограничений для потребителей не предусмотрено".
"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - подчеркнули в Минэнерго.
Непогода в Украине продолжается: ГСЧС призывает граждан быть осторожными30.07.25, 19:32 • 3504 просмотра