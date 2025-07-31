Через негоду перебої зі світлом у семи областях
Київ • УНН
Внаслідок погіршення погодних умов 75 населених пунктів у 7 областях України залишаються без електропостачання. Бригади обленерго залучені до відновлення.
Негода залишила без електропостачання 75 міст, селищ і сіл у семи областях України, пише УНН з посиланням на дані ДСНС.
За інформацією від Укренерго, внаслідок погіршення погодних умов (пориви вітру та дощ), залишаються знеструмленими 75 населених пунктів в 7 областях (Дніпропетровська - 28, Чернігівська – 17, Полтавська - 12, Житомирська – 7, Сумська – 4, Волинська – 4 та Київська - 3)
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Як повідомили в Міненерго, "станом на 31 липня система збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено".
"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголосили у Міненерго.
Негода в Україні триває: ДСНС закликає громадян бути обачними30.07.25, 19:32 • 3510 переглядiв