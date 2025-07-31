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Через негоду перебої зі світлом у семи областях

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Внаслідок погіршення погодних умов 75 населених пунктів у 7 областях України залишаються без електропостачання. Бригади обленерго залучені до відновлення.

Через негоду перебої зі світлом у семи областях

Негода залишила без електропостачання 75 міст, селищ і сіл у семи областях України, пише УНН з посиланням на дані ДСНС.

За інформацією від Укренерго, внаслідок погіршення погодних умов (пориви вітру та дощ), залишаються знеструмленими 75 населених пунктів в 7 областях (Дніпропетровська - 28, Чернігівська – 17, Полтавська - 12, Житомирська – 7, Сумська – 4, Волинська – 4 та Київська - 3)

- повідомили у ДСНС.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомили в Міненерго, "станом на 31 липня система збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено".

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголосили у Міненерго.

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Юлія Шрамко

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