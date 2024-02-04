Из-за боевых действий и технических причин есть проблемы со светом в шести областях - Минэнерго

Вследствие вражеских обстрелов и технических причин без электроэнергии частично оказались жители Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Киевской и Сумской областей. Об этом в воскресенье сообщили в Минэнерго, информирует УНН.

Детали

На Днепропетровщине энергетики продолжают устранять последствия вражеских атак. Из-за этого могут происходить временные технические отключения, указали в Минэнерго. По состоянию на утро без напряжения остается около 550 потребителей.

В Донецкой области, как сообщается, в результате боевых действий обесточены 25 населенных пунктов, в то же время энергетики запитали более 11 тысяч потребителей в 17 населенных пунктах. Всего в результате боевых действий остаются без напряжения почти 43 тысячи точек учета.

В Запорожской области из-за обстрелов российских войск отключались 500 потребителей, все уже запитаны. Однако, по техническим причинам обесточены 1,4 тысячи абонентов.

В Киевской области по техническим причинам без света 231 потребителя, а в Сумской области - 4 населенных пункта.

Кроме того, как сообщается, в Одесской области из-за технологических нарушений без света 114 точек учета.

Ситуация стабильная. Применение стабилизационных графиков отключений электроэнергии не предвидится - указали в Минэнерго.

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