Энергетики полностью восстановили свет для жителей Кривого Рога

Энергетики вернули свет для всех жителей Криворожского, Широковского районов и Кривого Рога. Об этом сообщили в телеграмм-канале ДТЭК, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в результате обстрела 3 февраля на оборудовании возникла перегрузка, что и стало причиной аварийных отключений.

Благодаря усилиям энергетиков 60 тысяч семей снова с электроснабжением.

В Кривом Роге из-за вражеской атаки загорелась подстанция