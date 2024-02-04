Енергетики повністю відновили світло для жителів Кривого Рогу
Київ • УНН
Енергетики повністю відновили електропостачання для 60 000 сімей у Кривому Розі та прилеглих районах, які були знеструмлені через перевантаження обладнання, спричинене обстрілами 3 лютого.
Енергетики повернули світло для всіх мешканців Криворізького, Широківського районів та Кривого Рогу. Про це повідомили у телеграм-каналі ДТЕК, передає УНН.
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Зазначається, що внаслідок обстрілу 3 лютого на обладнанні виникло перевантаження, що і стало причиною аварійних відключень.
Завдяки зусиллям енергетиків 60 тисяч родин знову з електропостачанням.
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