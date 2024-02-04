Через бойові дії та технічні причини є проблеми зі світлом у шести областях - Міненерго
Київ • УНН
Через ворожі обстріли та технічні проблеми, за даними міністерства енергетики, знеструмлені споживачі у шести областях України.
Внаслідок ворожих обстрілів та технічних причин без електроенергії частково опинились жителі Дніпропетровщини, Донеччини, Запорізької, Одеської, Київської та Сумської областей. Про це у неділю повідомили в Міненерго, інформує УНН.
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На Дніпропетровщині енергетики продовжують усувати наслідки ворожих атак. Через це можуть відбуватися тимчасові технічні відключення, вказали в Міненерго. Станом на ранок без напруги залишається близько 550 споживачів.
На Донеччині, як повідомляється, внаслідок бойових дій знеструмлено 25 населених пунктів, водночас енергетики заживили понад 11 тисяч споживачів у 17 населених пунктах. Усього внаслідок бойових дій залишаються без напруги майже 43 тисячі точок обліку.
У Запорізькій області через обстріли російських військ вимикались 500 споживачів, усіх вже заживлено. Однак, з технічних причин знеструмлено 1,4 тисячі абонентів.
На Київщині з технічних причин без світла 231 споживача, а на Сумщині - 4 населених пункти.
Крім того, як повідомляється, на Одещині через технологічні порушення без світла 114 точок обліку.
Ситуація стабільна. Застосування стабілізаційних графіків відключень електроенергії не передбачається
Енергетики повністю відновили світло для жителів Кривого Рогу04.02.24, 00:21 • 31870 переглядiв