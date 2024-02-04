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Через бойові дії та технічні причини є проблеми зі світлом у шести областях - Міненерго

Через бойові дії та технічні причини є проблеми зі світлом у шести областях - Міненерго

Київ • УНН

 • 53016 перегляди

Через ворожі обстріли та технічні проблеми, за даними міністерства енергетики, знеструмлені споживачі у шести областях України.

Внаслідок ворожих обстрілів та технічних причин без електроенергії частково опинились жителі Дніпропетровщини, Донеччини, Запорізької, Одеської, Київської та Сумської областей. Про це у неділю повідомили в Міненерго, інформує УНН

Деталі

На Дніпропетровщині енергетики продовжують усувати наслідки ворожих атак. Через це можуть відбуватися тимчасові технічні відключення, вказали в Міненерго. Станом на ранок без напруги залишається близько 550 споживачів.

На Донеччині, як повідомляється, внаслідок бойових дій знеструмлено 25 населених пунктів, водночас енергетики заживили понад 11 тисяч споживачів у 17 населених пунктах. Усього внаслідок бойових дій залишаються без напруги майже 43 тисячі точок обліку.

У Запорізькій області через обстріли російських військ вимикались 500 споживачів, усіх вже заживлено. Однак, з технічних причин знеструмлено 1,4 тисячі абонентів.

На Київщині з технічних причин без світла 231 споживача, а на Сумщині - 4 населених пункти.

Крім того, як повідомляється, на Одещині через технологічні порушення без світла 114 точок обліку.

Ситуація стабільна. Застосування стабілізаційних графіків відключень електроенергії не передбачається

- вказали в Міненерго.

Енергетики повністю відновили світло для жителів Кривого Рогу04.02.24, 00:21 • 31870 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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