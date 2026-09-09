Из 18 приговоров по делам о мошеннических кол-центрах за решётку попали лишь двое

С начала полномасштабной войны украинские суды вынесли 18 приговоров по делам, связанным с мошенническими кол-центрами. В этих производствах фигурируют 27 обвиняемых, но реально за решёткой сидят лишь осуждённые. Об этом сообщает Opendatabot, передаёт УНН.

Детали

Сказки заканчиваются словами "жили они долго и счастливо", а каков результат в резонансных делах? Пока суд разбирается с Канцлерами и Музами, мы полезли в судебный реестр - посмотреть, чем заканчиваются дела против самих кол-центров. Цифры заставляют задуматься: 18 приговоров по делам, связанным с мошенническими кол-центрами, вынесли с начала полномасштабной войны. В них фигурируют 27 обвиняемых - говорится в ведомстве.

По имеющимся данным, из 18 судебных решений в 14 случаях суды назначили наказание в виде лишения свободы. В то же время фактически отбывать наказание в тюрьме направили лишь двух человек. Они получили 5 и 8 лет за решёткой.

Ещё 12 осуждённых освободили от отбывания наказания с испытательным сроком. Один получил 2 года ограничения свободы, ещё трое - штрафы от 51 тысячи до 68 тысяч грн. И ещё один интересный момент: более половины всех приговоров вынесли суды Днепропетровской области - целых 10 из 18. А в этом году таких приговоров уже 5 - столько же, сколько было за весь 2024 год - подчёркивают в ведомстве.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утром 2 сентября направит в Верховную раду законопроекты, которые предусматривают усиление уголовной ответственности для организаторов мошеннических кол-центров.