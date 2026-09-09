З 18 вироків у справах про шахрайські кол-центри за ґрати потрапили лише двоє

Від початку повномасштабної війни українські суди винесли 18 вироків у справах, пов’язаних із шахрайськими кол-центрами. У цих провадженнях фігурують 27 обвинувачених, але реально за ґратами сидять лише засуджених. Про це повідомляє Opendatabot, передає УНН.

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Казки завершуються на "жили вони довго та щасливо", а який результат у резонансних справ? Поки суд розбирається з Канцлерами та Музами, ми полізли в судовий реєстр - подивитися, чим закінчуються справи проти самих кол-центрів. Числа викликають роздуми: 18 вироків у справах, пов’язаних із шахрайськими кол-центрами, винесли від початку повномасштабної війни. У них фігурують 27 обвинувачених - йдеться у відомстві.

За наявними даними, з 18 судових рішень у 14 випадках суди призначили покарання у вигляді позбавлення волі. Водночас фактично відбувати покарання у в’язниці направили лише двох людей. Вони отримали 5 та 8 років за ґратами.

Ще 12 засуджених звільнили від відбування покарання з випробуванням. Один отримав 2 роки обмеження волі, ще троє - штрафи від 51 тисячі до 68 тисяч грн.І ще один цікавий момент: понад половину всіх вироків винесли суди Дніпропетровщини - аж 10 із 18. А цьогоріч таких вироків уже 5 - стільки ж, скільки було за весь 2024 рік - наголошують у відомстві.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вранці 2 вересня направить до Верховної Ради законопроєкти, які передбачатимуть посилення кримінальної відповідальності для організаторів шахрайських кол-центрів.