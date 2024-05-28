ISW: россия договаривается об обмене оружием с Суданом

россия может подписать соглашение с Суданскими вооруженными силами (СВС) об обмене оружия для российского логистического хаба в Порт-Судане на Красном море. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Помощник главнокомандующего СВС Яссер аль-Атта заявил 25 мая, что делегация Судана отправится в россию в ближайшее время, чтобы заключить соглашение об обмене "жизненно важного оружия и боеприпасов" для российского логистического центра в Порт-Судане. Как отмечается в отчете, Аль-Атта назвал российский центр "не совсем военной базой".

27 мая российский военный блогер с кремлевской наградой также заявил, что СВС смогли отвоевать несколько районов Хартума благодаря поставкам иранских беспилотников.

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Сообщается, что заместитель министра иностранных дел россии, специальный представитель президента рф в африке и на ближнем востоке михаил богданов встретился с главой МИД абделем Фаттахом аль-Бурханом и рядом других суданских чиновников во время двухдневного визита в судан 28 и 29 апреля.

"Ранее ISW предполагал, что россия может переметнуться на сторону Судана в гражданской войне и поддержать СВС в стремлении получить военно-морскую базу в Красном море, и что российская поддержка СВС принесет большую пользу Ирану, согласовав политику и стратегию россии и Ирана в этом регионе", - говорится в отчете аналитиков.

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