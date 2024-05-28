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ISW: росія домовляється про обмін зброєю із Суданом

ISW: росія домовляється про обмін зброєю із Суданом

Київ • УНН

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росія може підписати угоду з Суданом про обмін зброї для російського логістичного центру в Порт-Судані на Червоному морі.

росія може підписати угоду з Суданськими збройними силами (СЗС) про обмін зброї для російського логістичного  хабу у Порт-Судані на Червоному морі. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН

Деталі

Помічник головнокомандувача СЗС Яссер аль-Атта заявив 25 травня, що делегація Судану вирушить у росію найближчим часом, щоб укласти угоду про обмін "життєво важливої зброї і боєприпасів" для російського  логістичного центру у Порт-Судані.  Як зазначається у звіті, Аль-Атта назвав російський центр "не зовсім військовою базою".

27 травня російський військовий блогер із кремлівською нагородою також заявив, що СЗС змогли відвоювати кілька районів Хартума завдяки поставкам іранських безпілотників. 

москва хоче звинуватити українські спецслужби у нібито використанні зброї іноземного походження під час бойових дій у Судані - ГУР 17.04.24, 12:31 • 100283 перегляди

Повідомляється, що заступник міністра закордонних справ росії, спеціальний представник президента рф в Африці та на Близькому Сході михайло богданов зустрівся з главою СЗС Абделем Фаттахом аль-Бурханом і низкою інших суданських чиновників під час дводенного візиту до Судану 28 і 29 квітня. 

"Раніше ISW припускав, що росія може переметнутися на бік Судану в громадянській війні та підтримати СЗС у прагненні отримати військово-морську базу в Червоному морі, і що російська підтримка СЗС принесе велику користь Ірану, узгодивши політику та стратегію росії та Ірану в цьому регіоні", - йдеться у звіті аналітиків.

Bild: Іран вперше поставив Росії новітні авіабомби28.05.24, 08:15 • 24025 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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