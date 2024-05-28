ISW: росія домовляється про обмін зброєю із Суданом
Київ • УНН
росія може підписати угоду з Суданом про обмін зброї для російського логістичного центру в Порт-Судані на Червоному морі.
росія може підписати угоду з Суданськими збройними силами (СЗС) про обмін зброї для російського логістичного хабу у Порт-Судані на Червоному морі. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
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Помічник головнокомандувача СЗС Яссер аль-Атта заявив 25 травня, що делегація Судану вирушить у росію найближчим часом, щоб укласти угоду про обмін "життєво важливої зброї і боєприпасів" для російського логістичного центру у Порт-Судані. Як зазначається у звіті, Аль-Атта назвав російський центр "не зовсім військовою базою".
27 травня російський військовий блогер із кремлівською нагородою також заявив, що СЗС змогли відвоювати кілька районів Хартума завдяки поставкам іранських безпілотників.
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Повідомляється, що заступник міністра закордонних справ росії, спеціальний представник президента рф в Африці та на Близькому Сході михайло богданов зустрівся з главою СЗС Абделем Фаттахом аль-Бурханом і низкою інших суданських чиновників під час дводенного візиту до Судану 28 і 29 квітня.
"Раніше ISW припускав, що росія може переметнутися на бік Судану в громадянській війні та підтримати СЗС у прагненні отримати військово-морську базу в Червоному морі, і що російська підтримка СЗС принесе велику користь Ірану, узгодивши політику та стратегію росії та Ірану в цьому регіоні", - йдеться у звіті аналітиків.
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