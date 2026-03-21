ISW: РФ предлагала США прекратить обмен данными с Ираном в обмен на изоляцию Украины
Кремль пытался обменять разведданные Ирана на прекращение поддержки Украины со стороны США. Администрация Трампа отклонила предложения российской стороны.
кремль пытается использовать обмен разведывательными данными с Ираном как разменную монету для своей войны против Украины. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Аналитики указывают, что генеральный директор российского фонда прямых инвестиций и ключевой переговорщик кремля кирилл дмитриев во время своей встречи 11 марта в Майами с бывшим старшим советником президента США Джаредом Кушнером и специальным посланником США на Ближнем Востоке Стивом Виткоффом предложил, чтобы россия прекратила обмен разведданными с Ираном, если Соединенные Штаты также прекратят обмен разведывательными данными с Украиной.
США отклонили предложение дмитриева. ... россия делала различные предложения по Ирану Соединенным Штатам, включая предложение о том, чтобы Иран перевез свой обогащенный уран в россию, но США отклонили все предложения
В ISW напоминают, что, по данным WSJ, россия предоставляет Ирану спутниковые снимки, технологии беспилотников и консультации для поддержки ударной кампании Ирана против израильских и американских сил на Ближнем Востоке.
