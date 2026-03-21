ISW: рф пропонувала США припинити обмін даними з Іраном в обмін на ізоляцію України

Київ • УНН

 • 16 перегляди

кремль намагався обміняти розвіддані Ірану на припинення підтримки України з боку США. Адміністрація Трампа відхилила пропозиції російської сторони.

кремль намагається використати обмін розвідувальними даними з Іраном як розмінну монету для своєї війни проти України. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують, що генеральний директор російського фонду прямих інвестицій та ключовий переговірник кремля кирило дмитрієв під час своєї зустрічі 11 березня в Маямі з колишнім старшим радником президента США Джаредом Кушнером та спеціальним посланником США на Близькому Сході Стівом Віткоффом запропонував, щоб росія припинила обмін розвідданими з Іраном, якщо Сполучені Штати також припинять обмін розвідувальними даними з Україною.

США відхилили пропозицію дмитрієва. ... росія робила різні пропозиції щодо Ірану Сполученим Штатам, включаючи пропозицію про те, щоб Іран перевіз свій збагачений уран до росії, але США відхилили всі пропозиції

- вказують аналітики.

В ISW нагадують, що, за даними WSJ, росія надає Ірану супутникові знімки, технології безпілотників та консультації для підтримки ударної кампанії Ірану проти ізраїльських та американських сил на Близькому Сході.

За даними Politico, росія пропонувала команді Трампа припинити допомогу Ірану в обмін на ізоляцію України від даних США. Адміністрація Трампа відхилила цю пропозицію рф.

ЦПД: росія посилює гібридний тиск на США, підтримуючи хакерські операції Ірану20.03.26, 04:32 • 17997 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

