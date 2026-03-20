$43.9650.50
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2.4м/с
69%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Роберт Фіцо
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Запоріжжя
Реклама
путін пропонував припинити обмін розвідданими з Іраном, якщо США припинять надавати інформацію Україні - Politico

Київ • УНН

 • 5702 перегляди

росія пропонувала команді Трампа припинити допомогу Ірану в обмін на ізоляцію України від даних США. Адміністрація Трампа відхилила цю пропозицію рф.

Російська влада запропонувала США угоду. москва пообіцяла припинити обмін розвідданими з Іраном у разі, якщо Вашингтон припинить такий обмін з Україною. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

За даними джерел видання, пропозицію озвучив спецпосланець рф кирило дмитрієв представникам Трампа - Стіву Віткоффу і Джареду Кушнеру - на зустрічі в Маямі минулого тижня.

Зокрема, росія була готова перестати передавати Ірану точні координати американських баз на Близькому Сході. Натомість москва хотіла, щоб Сили оборони України залишилися без американських розвідданих.

Співрозмовники видання розповіли, що адміністрація Трампа відхилила ці торги. Однак сама спроба такої угоди викликала обурення європейських дипломатів, які вбачають у цьому намагання москви посварити Європу і США в критичний момент.

Гегсет заявив, що росія та Китай не відіграють ключової ролі у війні в Ірані04.03.26, 17:13 • 7414 переглядiв

Як повідомляє видання, така угода посилить підозри в Європі, що зустрічі Віткоффа і Дмитрієва не призводять до конкретного прогресу в контексті мирних переговорів, а просто є спробами москви домовитися з Вашингтоном за спиною у європейських країн.

Ще одне джерело журналістів зазначило, що США відкинули пропозицію російських чиновників про передачу росії іранського збагаченого урану.

Білий дім відмовився від коментарів. Посольство росії у Вашингтоні не відповіло на запит.

росія надає Ірану розвіддані для ударів по американських військах - WP06.03.26, 14:04 • 4925 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Війна в Україні
Володимир Путін
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран