путін пропонував припинити обмін розвідданими з Іраном, якщо США припинять надавати інформацію Україні - Politico
Київ • УНН
росія пропонувала команді Трампа припинити допомогу Ірану в обмін на ізоляцію України від даних США. Адміністрація Трампа відхилила цю пропозицію рф.
Російська влада запропонувала США угоду. москва пообіцяла припинити обмін розвідданими з Іраном у разі, якщо Вашингтон припинить такий обмін з Україною. Про це повідомляє Politico, пише УНН.
Деталі
За даними джерел видання, пропозицію озвучив спецпосланець рф кирило дмитрієв представникам Трампа - Стіву Віткоффу і Джареду Кушнеру - на зустрічі в Маямі минулого тижня.
Зокрема, росія була готова перестати передавати Ірану точні координати американських баз на Близькому Сході. Натомість москва хотіла, щоб Сили оборони України залишилися без американських розвідданих.
Співрозмовники видання розповіли, що адміністрація Трампа відхилила ці торги. Однак сама спроба такої угоди викликала обурення європейських дипломатів, які вбачають у цьому намагання москви посварити Європу і США в критичний момент.
Як повідомляє видання, така угода посилить підозри в Європі, що зустрічі Віткоффа і Дмитрієва не призводять до конкретного прогресу в контексті мирних переговорів, а просто є спробами москви домовитися з Вашингтоном за спиною у європейських країн.
Ще одне джерело журналістів зазначило, що США відкинули пропозицію російських чиновників про передачу росії іранського збагаченого урану.
Білий дім відмовився від коментарів. Посольство росії у Вашингтоні не відповіло на запит.
