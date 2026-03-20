путин предлагал прекратить обмен разведданными с Ираном, если США прекратят предоставлять информацию Украине - Politico
Киев • УНН
Россия предлагала команде Трампа прекратить помощь Ирану в обмен на изоляцию Украины от данных США. Администрация Трампа отклонила это предложение рф.
Российские власти предложили США сделку. москва пообещала прекратить обмен разведданными с Ираном в случае, если Вашингтон прекратит такой обмен с Украиной. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
По данным источников издания, предложение озвучил спецпосланник РФ Кирилл Дмитриев представителям Трампа – Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру – на встрече в Майами на прошлой неделе.
В частности, Россия была готова перестать передавать Ирану точные координаты американских баз на Ближнем Востоке. Взамен Москва хотела, чтобы Силы обороны Украины остались без американских разведданных.
Собеседники издания рассказали, что администрация Трампа отклонила эти торги. Однако сама попытка такой сделки вызвала возмущение европейских дипломатов, которые видят в этом попытки Москвы поссорить Европу и США в критический момент.
Как сообщает издание, такая сделка усилит подозрения в Европе, что встречи Уиткоффа и Дмитриева не приводят к конкретному прогрессу в контексте мирных переговоров, а просто являются попытками Москвы договориться с Вашингтоном за спиной у европейских стран.
Еще один источник журналистов отметил, что США отвергли предложение российских чиновников о передаче России иранского обогащенного урана.
Белый дом отказался от комментариев. Посольство России в Вашингтоне не ответило на запрос.
