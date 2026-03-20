ЦПД: росія посилює гібридний тиск на США, підтримуючи хакерські операції Ірану

08:59 • 2634 перегляди
В Україні починає діяти кешбек на пальне - що треба знати
08:54 • 4852 перегляди
ПДВ для ФОП, посилки і цифрові платформи. Мінфін представив єдиний податковий законопроєкт
08:00 • 6360 перегляди
“Пісні без душі? Співак JULIK різко висловився про штучний інтелект у музиціPhoto
06:59 • 9810 перегляди
У ЄС вітають обіцянку Зеленського відновити "Дружбу" за шість тижнів
20 березня, 03:01 • 15390 перегляди
США екстрено перекидають тисячі морпіхів та десантні кораблі для висадки в Ірані - ЗМІ
19 березня, 18:55 • 26780 перегляди
У Парижі вручили підозру та допитали екснардепа Жеваго - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
19 березня, 16:26 • 35360 перегляди
Мобілізаційні плани росії - чому 409 тисяч новобранців не становлять великої загрози
19 березня, 15:12 • 34305 перегляди
У ЄС розглядають можливість продовження тимчасового захисту для українців на шостий рік - Euractiv
19 березня, 14:52 • 30747 перегляди
Орбан на саміті ЄС відмовився розблокувати 90 млрд євро для України і заперечив зв'язок із виборами - Politico
19 березня, 14:08 • 26037 перегляди
Лідери ЄС очікують швидкого ухвалення 20-го пакету санкцій проти росії
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Уряд виділив понад 2 мільярди на укриття у закладах освіти для 30 громад19 березня, 23:37 • 11600 перегляди
Чака Норріса терміново госпіталізували під час перебування на Гаваях20 березня, 00:12 • 12944 перегляди
Війна в Ірані робить Дональда Трампа слабшим і злішим - The Economist20 березня, 00:48 • 11399 перегляди
Ремонту не підлягає: українські БпЛА уразили завод концерну "Алмаз-Антей", що ремонтує російське ППО20 березня, 01:25 • 7726 перегляди
ЦПД: росія посилює гібридний тиск на США, підтримуючи хакерські операції Ірану20 березня, 02:32 • 10828 перегляди
Клініка Odrex атакує свободу слова і намагається через суд "закрити рота" журналістам09:24 • 586 перегляди
Коли настане весняне рівнодення у 2026 - традиції та вірування19 березня, 13:10 • 35583 перегляди
Репутаційне харакірі Odrex, або як клініка рекламує лікаря, якого судять за медичну недбалість19 березня, 11:17 • 38544 перегляди
Баланс у тарілці - що потрібно знати про білки, жири, вуглеводи та клітковину19 березня, 10:55 • 39817 перегляди
Ліна Костенко відзначає 96-річчя: факти з життя та творчості поетеси19 березня, 09:28 • 45283 перегляди
Джамала із 7-річним сином зворушила виконанням хіта "1944"Video19 березня, 15:27 • 20338 перегляди
Андрій Джеджула з донькою потрапив у серйозну ДТП на мосту в Києві19 березня, 14:00 • 23212 перегляди
Україна знову посіла 111-е місце у рейтингу щастя, Фінляндія - перша вдев'яте поспіль19 березня, 07:25 • 57887 перегляди
Зендая розвіяла чутки про весілля з Томом Голландом: що відомо 18 березня, 15:54 • 33933 перегляди
Наталія Могилевська зі сльозами вибачилась після концерту - що сталося у ХмельницькомуVideo18 березня, 13:03 • 53021 перегляди
ЦПД: росія посилює гібридний тиск на США, підтримуючи хакерські операції Ірану

Київ • УНН

 • 10886 перегляди

Зловмисники атакують лікарні та транспорт США для створення хаосу. російська група Z-Pentest допомагає Ірану розвивати деструктивні кібероперації.

Фахівці з кібербезпеки фіксують сплеск активності проіранських хакерів, які дедалі частіше атакують США та їхніх союзників. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що зловмисники намагаються створити хаос і продемонструвати вразливість критичної інфраструктури: мішенями стають лікарні, транспорт, промислові обʼєкти тощо - сфери, де навіть короткі збої можуть мати значні наслідки.

Ключовим фактором є підтримка Ірану з боку російських хакерських мереж. Група Z-Pentest, яку пов’язують із російською воєнною розвідкою, взяла на себе відповідальність за збої в американських мережах, зокрема у системах відеоспостереження. Таким чином росія передає свій досвід у проведенні деструктивних кібероперацій, що дозволяє Ірану швидше розвивати власні можливості

- вказують у ЦПД.

Там додають, що така співпраця між росією та Іраном створює системну загрозу для США і їхніх союзників: атаки стають складнішими, їх важче відстежити і стримати, а сам кіберпростір перетворюється на повноцінний театр гібридної війни.

За оцінками ЦПД, Іран "набиває собі ціну" заявами про співпрацю з рф і Китаєм.

Знищення воєнної потуги Ірану зупинить допомогу росії та хаос у світі - ЦПД17.03.26, 16:38 • 4664 перегляди

Вадим Хлюдзинський

