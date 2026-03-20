ЦПД: росія посилює гібридний тиск на США, підтримуючи хакерські операції Ірану

Фахівці з кібербезпеки фіксують сплеск активності проіранських хакерів, які дедалі частіше атакують США та їхніх союзників. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Зазначається, що зловмисники намагаються створити хаос і продемонструвати вразливість критичної інфраструктури: мішенями стають лікарні, транспорт, промислові обʼєкти тощо - сфери, де навіть короткі збої можуть мати значні наслідки.

Ключовим фактором є підтримка Ірану з боку російських хакерських мереж. Група Z-Pentest, яку пов’язують із російською воєнною розвідкою, взяла на себе відповідальність за збої в американських мережах, зокрема у системах відеоспостереження. Таким чином росія передає свій досвід у проведенні деструктивних кібероперацій, що дозволяє Ірану швидше розвивати власні можливості - вказують у ЦПД.

Там додають, що така співпраця між росією та Іраном створює системну загрозу для США і їхніх союзників: атаки стають складнішими, їх важче відстежити і стримати, а сам кіберпростір перетворюється на повноцінний театр гібридної війни.

За оцінками ЦПД, Іран "набиває собі ціну" заявами про співпрацю з рф і Китаєм.

