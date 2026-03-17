Знищення воєнної потуги Ірану зупинить допомогу росії та хаос у світі - ЦПД
Київ • УНН
США та Ізраїль руйнують ВПК і балістичні спроможності Ірану для послаблення режиму. Це унеможливить фінансування терористів та постачання зброї росії.
Ключовим елементом сили іранського режиму була і залишається можливість озброюватися, фінансувати сателітів і допомагати автократіям, зокрема росії вбивати українців. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.
Як зазначив Коваленко, інформаційно світ намагаються відволікати цінами на нафту, а ті, хто більше в темі, говорять про зростання цін на гелій і на добрива.
Іранський режим, щоб вижити, обстрілює всіх навколо, вже з меншою інтенсивністю, бо нові і нові удари США та Ізраїлю все більше зменшують їхні можливості. Але роблять іранці це з метою хаосу, який за їх задумом, має створити економічні передумови поставити доведення воєнної мети США та Ізраїлю на паузу
Коваленко додав: наразі відбувається процес вибивання іранських балістичних спроможностей, руйнація його арсеналів, ВПК, ядерних обʼєктів, флоту, а також унеможливлення відновлення бойового потенціалу.
Багато говорять про стійкість режиму КСІР, про їх здатність до тривалого блокування Ормузької протоки, можливий успіх у війні на виснаження за підтримки союзників, зокрема і росії. Стійкість режиму будується на ресурсах і воєнній міцності. У випадку знищення воєнної потуги, сам по собі режим буде або знищений, або ослаблений. І перекриття Ормузької протоки якраз і залежить від військових можливостей іранського режиму
На думку Коваленка, зі знищенням таких можливостей, перекриття припинить бути такою проблемою. Також метою дій є знизити здатність Ірану використовувати сателітів і проксі на Близькому Сході, по типу "Хезболли", для дестабілізації.
Володимир Зеленський заявив, що Україна не боїться погроз Ірану, які лунають на тлі звинувачень Тегерана у нібито підтримці Ізраїлю.