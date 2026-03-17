Знищення воєнної потуги Ірану зупинить допомогу росії та хаос у світі - ЦПД

Ключовим елементом сили іранського режиму була і залишається можливість озброюватися, фінансувати сателітів і допомагати автократіям, зокрема росії вбивати українців. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.

Як зазначив Коваленко, інформаційно світ намагаються відволікати цінами на нафту, а ті, хто більше в темі, говорять про зростання цін на гелій і на добрива.

Іранський режим, щоб вижити, обстрілює всіх навколо, вже з меншою інтенсивністю, бо нові і нові удари США та Ізраїлю все більше зменшують їхні можливості. Але роблять іранці це з метою хаосу, який за їх задумом, має створити економічні передумови поставити доведення воєнної мети США та Ізраїлю на паузу

Коваленко додав: наразі відбувається процес вибивання іранських балістичних спроможностей, руйнація його арсеналів, ВПК, ядерних обʼєктів, флоту, а також унеможливлення відновлення бойового потенціалу.

Багато говорять про стійкість режиму КСІР, про їх здатність до тривалого блокування Ормузької протоки, можливий успіх у війні на виснаження за підтримки союзників, зокрема і росії. Стійкість режиму будується на ресурсах і воєнній міцності. У випадку знищення воєнної потуги, сам по собі режим буде або знищений, або ослаблений. І перекриття Ормузької протоки якраз і залежить від військових можливостей іранського режиму