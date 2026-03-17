$44.080.0650.580.09
ukenru
Ексклюзив
13:37 • 3866 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2.1м/с
52%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Барт Де Вевер
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Іран
Село
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі провели ніч на "Оскарі" без публічності - деталіPhoto12:55 • 4746 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році11:32 • 16165 перегляди
Гра Resident Evil Requiem встановила історичний рекорд продажів у серії17 березня, 06:57 • 21657 перегляди
Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ16 березня, 06:56 • 42463 перегляди
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео15 березня, 10:00 • 52271 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Дипломатка
Дія (сервіс)
Опалення

Знищення воєнної потуги Ірану зупинить допомогу росії та хаос у світі - ЦПД

Київ • УНН

 • 160 перегляди

США та Ізраїль руйнують ВПК і балістичні спроможності Ірану для послаблення режиму. Це унеможливить фінансування терористів та постачання зброї росії.

Знищення воєнної потуги Ірану зупинить допомогу росії та хаос у світі - ЦПД

Ключовим елементом сили іранського режиму була і залишається можливість озброюватися, фінансувати сателітів і допомагати автократіям, зокрема росії вбивати українців. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.

Деталі

Як зазначив Коваленко, інформаційно світ намагаються відволікати цінами на нафту, а ті, хто більше в темі, говорять про зростання цін на гелій і на добрива.

Іранський режим, щоб вижити, обстрілює всіх навколо, вже з меншою інтенсивністю, бо нові і нові удари США та Ізраїлю все більше зменшують їхні можливості. Але роблять іранці це з метою хаосу, який за їх задумом, має створити економічні передумови поставити доведення воєнної мети США та Ізраїлю на паузу

- йдеться в дописі.

Коваленко додав: наразі відбувається процес вибивання іранських балістичних спроможностей, руйнація його арсеналів, ВПК, ядерних обʼєктів, флоту, а також унеможливлення відновлення бойового потенціалу.

Багато говорять про стійкість режиму КСІР, про їх здатність до тривалого блокування Ормузької протоки, можливий успіх у війні на виснаження за підтримки союзників, зокрема і росії. Стійкість режиму будується на ресурсах і воєнній міцності. У випадку знищення воєнної потуги, сам по собі режим буде або знищений, або ослаблений. І перекриття Ормузької протоки якраз і залежить від військових можливостей іранського режиму

- заявив начальник ЦПД.

На думку Коваленка, зі знищенням таких можливостей, перекриття припинить бути такою проблемою. Також метою дій є знизити здатність Ірану використовувати сателітів і проксі на Близькому Сході, по типу "Хезболли", для дестабілізації.

Нагадаємо

Володимир Зеленський заявив, що Україна не боїться погроз Ірану, які лунають на тлі звинувачень Тегерана у нібито підтримці Ізраїлю.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Війна в Україні
Ізраїль
Рада національної безпеки і оборони України
Тегеран
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна