Уничтожение военной мощи Ирана остановит помощь россии и хаос в мире - ЦПД

Ключевым элементом силы иранского режима была и остается возможность вооружаться, финансировать сателлитов и помогать автократиям, в частности россии, убивать украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

Как отметил Коваленко, информационно мир пытаются отвлекать ценами на нефть, а те, кто больше в теме, говорят о росте цен на гелий и на удобрения.

Иранский режим, чтобы выжить, обстреливает всех вокруг, уже с меньшей интенсивностью, потому что новые и новые удары США и Израиля все больше уменьшают их возможности. Но делают иранцы это с целью хаоса, который по их замыслу, должен создать экономические предпосылки поставить доведение военной цели США и Израиля на паузу - говорится в сообщении.

Коваленко добавил: сейчас происходит процесс выбивания иранских баллистических возможностей, разрушение его арсеналов, ВПК, ядерных объектов, флота, а также невозможность восстановления боевого потенциала.

Многие говорят об устойчивости режима КСИР, об их способности к длительному блокированию Ормузского пролива, возможном успехе в войне на истощение при поддержке союзников, в том числе и россии. Устойчивость режима строится на ресурсах и военной мощи. В случае уничтожения военной мощи, сам по себе режим будет либо уничтожен, либо ослаблен. И перекрытие Ормузского пролива как раз и зависит от военных возможностей иранского режима - заявил начальник ЦПД.

По мнению Коваленко, с уничтожением таких возможностей, перекрытие перестанет быть такой проблемой. Также целью действий является снизить способность Ирана использовать сателлитов и прокси на Ближнем Востоке, по типу "Хезболлы", для дестабилизации.

Владимир Зеленский заявил, что Украина не боится угроз Ирана, которые звучат на фоне обвинений Тегерана в якобы поддержке Израиля.