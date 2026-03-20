Специалисты по кибербезопасности фиксируют всплеск активности проиранских хакеров, которые все чаще атакуют США и их союзников. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Отмечается, что злоумышленники пытаются создать хаос и продемонстрировать уязвимость критической инфраструктуры: мишенями становятся больницы, транспорт, промышленные объекты и т.д. - сферы, где даже короткие сбои могут иметь значительные последствия.

Ключевым фактором является поддержка Ирана со стороны российских хакерских сетей. Группа Z-Pentest, которую связывают с российской военной разведкой, взяла на себя ответственность за сбои в американских сетях, в частности в системах видеонаблюдения. Таким образом Россия передает свой опыт в проведении деструктивных киберопераций, что позволяет Ирану быстрее развивать собственные возможности - указывают в ЦПД.

Там добавляют, что такое сотрудничество между Россией и Ираном создает системную угрозу для США и их союзников: атаки становятся сложнее, их труднее отследить и сдержать, а само киберпространство превращается в полноценный театр гибридной войны.

По оценкам ЦПД, Иран "набивает себе цену" заявлениями о сотрудничестве с РФ и Китаем.

Уничтожение военной мощи Ирана остановит помощь россии и хаос в мире - ЦПД