13 апреля, 16:56
Профсоюз авиаработников Украины выдвинул кандидатуру Сергея Бызова на должность Председателя Федерации профсоюзов Украины
Эксклюзив
13 апреля, 15:59
Украина будет сбивать "орешник" в космосе – эксперт резко оценил громкое заявление о новом оружии
13 апреля, 15:28
Глава Федерации профсоюзов Украины Сергей Бызов почтил память погибших оружейниковPhoto
13 апреля, 14:02
Будущий премьер Венгрии Мадьяр заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС
13 апреля, 13:37
Сколько стоят бензин и дизель на украинских АЗС и повысятся ли они в ценеPhoto
13 апреля, 12:45
Победа Мадьяра в Венгрии – лучше для Украины, но глобальных изменений не произойдет
13 апреля, 12:07
ЕС стремится разблокировать Украине €90 млрд кредита после поражения Орбана - Bloomberg
Эксклюзив
13 апреля, 10:33
Лизинг самолетов пытаются приравнять к роялти: риски для украинских авиаперевозчиков
13 апреля, 08:39
Украина ожидает контакта Зеленского с Мадьяром - МИД
12 апреля, 14:08
США начинают блокаду Ормузского пролива: Трамп сделал заявление после срыва переговоров
ISW: кремль преуменьшает значение поражения Орбана и потерю россией главного союзника в ЕС

Киев • УНН

 • 2828 просмотра

Аналитики расценивают риторику москвы как попытку скрыть панику из-за проигрыша Орбана на выборах. россия теряет возможность блокировать помощь Украине через Венгрию.

ISW: кремль преуменьшает значение поражения Орбана и потерю россией главного союзника в ЕС

В кремле преуменьшают значение поражения Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии, в то время как россия на самом деле теряет ключевого европейского союзника. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что представитель кремля дмитрий песков заявил, что москва не будет поздравлять Петера Мадьяра с победой на выборах, поскольку Венгрия остается "недружественной страной", которая поддерживает санкции против рф. В свою очередь министр иностранных дел россии сергей лавров подчеркнул, что рф готова строить отношения с новым венгерским правительством в зависимости от того, как оно "понимает собственные национальные интересы".

Известные российские милблогеры выразили неоднозначную реакцию, начиная от преуменьшения значения поражения Орбана и сомнений в его сотрудничестве с россией, до выражения обеспокоенности тем, что кремль потерял своего главного союзника в ЕС, который наложил вето на решения, неблагоприятные для России

- отмечают в ISW.

Мадьяр заявил, что не откажется от российских энергоносителей и допустил отмену санкций против рф после войны13.04.26, 17:46 • 4328 просмотров

Там подчеркивают, что Орбан последовательно выступал против усилий ЕС по оказанию военной и финансовой помощи Украине и подрывал их, что соответствует интересам кремля, а российский диктатор владимир путин лично поддержал Орбана на парламентских выборах в Венгрии 2026 года.

"кремль, вероятно, преуменьшает значение потери своего ключевого союзника в Европе, чтобы выразить уверенность в том, что Украина все еще столкнется с давлением, чтобы принять условия россии по прекращению войны", - предполагают в ISW.

Напомним

путин не будет поздравлять Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии, заявили в Кремле, подчеркнув, что не направляют поздравлений "недружественным странам", которые поддерживают санкции против россии.

Мадьяр назвал россию угрозой для ЕС и раскритиковал курс Орбана13.04.26, 18:20 • 3674 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Лавров Сергей Викторович
Владимир Путин
Институт изучения войны
Европейский Союз
Венгрия
Украина