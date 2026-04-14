ISW: кремль преуменьшает значение поражения Орбана и потерю россией главного союзника в ЕС

В кремле преуменьшают значение поражения Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии, в то время как россия на самом деле теряет ключевого европейского союзника. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что представитель кремля дмитрий песков заявил, что москва не будет поздравлять Петера Мадьяра с победой на выборах, поскольку Венгрия остается "недружественной страной", которая поддерживает санкции против рф. В свою очередь министр иностранных дел россии сергей лавров подчеркнул, что рф готова строить отношения с новым венгерским правительством в зависимости от того, как оно "понимает собственные национальные интересы".

Известные российские милблогеры выразили неоднозначную реакцию, начиная от преуменьшения значения поражения Орбана и сомнений в его сотрудничестве с россией, до выражения обеспокоенности тем, что кремль потерял своего главного союзника в ЕС, который наложил вето на решения, неблагоприятные для России - отмечают в ISW.

Там подчеркивают, что Орбан последовательно выступал против усилий ЕС по оказанию военной и финансовой помощи Украине и подрывал их, что соответствует интересам кремля, а российский диктатор владимир путин лично поддержал Орбана на парламентских выборах в Венгрии 2026 года.

"кремль, вероятно, преуменьшает значение потери своего ключевого союзника в Европе, чтобы выразить уверенность в том, что Украина все еще столкнется с давлением, чтобы принять условия россии по прекращению войны", - предполагают в ISW.

Напомним

путин не будет поздравлять Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии, заявили в Кремле, подчеркнув, что не направляют поздравлений "недружественным странам", которые поддерживают санкции против россии.

