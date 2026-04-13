Мадьяр заявил, что не откажется от российских энергоносителей и допустил отмену санкций против рф после войны

Лидер партии "Тиса" и будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что после завершения российско-украинской войны Европейский Союз может отменить санкции против рф. В то же время он выступил за диверсификацию энергетических поставок для Венгрии. Об этом сообщает венгерское издание 444, передает УНН.

Во время пресс-конференции после победы на выборах Мадьяр заявил, что новое правительство будет стремиться уменьшить зависимость страны от одного источника энергоносителей.

Правительство "Тисы" сделает все возможное, чтобы диверсифицировать закупки энергоресурсов. Это дешевле и безопаснее

Вместе с тем политик признал, что географическое положение страны остается важным фактором.

Географию мы изменить не можем. россия здесь останется, Венгрия здесь останется. Это не означает полного разрыва. Мы будем покупать нефть там, где это дешевле и безопаснее

Он также выразил надежду на изменение санкционной политики ЕС после завершения войны.

Я надеюсь, что когда российско-украинская война завершится, санкции будут отменены, ведь россия является нашим соседом