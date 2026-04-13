Мадьяр назвал россию угрозой для ЕС и раскритиковал курс Орбана

Лидер партии "Тиса" и будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что россия представляет угрозу безопасности для Европейского Союза, а политика предыдущего правительства Виктора Орбана в отношении Москвы была ошибочной. Об этом сообщает венгерское издание 444, передает УНН.

Во время пресс-конференции после победы на выборах Мадьяр ответил на вопрос о рисках для Европы со стороны россии.

Я думаю, что да. Мы знаем русских. Я говорю не о русском народе, а о русском медведе. Европа должна быть к этому готова