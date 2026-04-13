Мадьяр назвал россию угрозой для ЕС и раскритиковал курс Орбана
Киев • УНН
Лидер партии Тиса заявил об опасности со стороны россии и ошибочности действий предыдущего правительства. Он призвал ЕС к защите границ и сильным государствам.
Лидер партии "Тиса" и будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что россия представляет угрозу безопасности для Европейского Союза, а политика предыдущего правительства Виктора Орбана в отношении Москвы была ошибочной. Об этом сообщает венгерское издание 444, передает УНН.
Во время пресс-конференции после победы на выборах Мадьяр ответил на вопрос о рисках для Европы со стороны россии.
Я думаю, что да. Мы знаем русских. Я говорю не о русском народе, а о русском медведе. Европа должна быть к этому готова
Политик также раскритиковал подход предыдущих венгерских властей, намекнув на деятельность министра иностранных дел Петера Сийярто.
Путь предыдущего венгерского правительства нежизнеспособен. Конфиденциальная информация союзников не должна передаваться
Отдельно он высказался относительно внутренних вызовов Европейского Союза. По его мнению, европейским лидерам следует отказаться от политкорректной риторики и больше реагировать на реальные страхи граждан.
Среди таких проблем Мадьяр назвал миграционный кризис, который, по его словам, ЕС долгое время решал неправильно. Он заявил, что проблему нужно было устранять в странах происхождения мигрантов, а не реагировать уже после прибытия людей в Европу.
Также политик отметил, что жители Европы, по его мнению, не стремятся к созданию "Соединенных Штатов Европы", а хотят сильных национальных государств в рамках Евросоюза.
