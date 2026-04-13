Мадьяр назвал россию угрозой для ЕС и раскритиковал курс Орбана

Эксклюзив
1844 просмотра
Украина будет сбивать "орешник" в космосе – эксперт резко оценил громкое заявление о новом оружии
4516 просмотра
Глава Федерации профсоюзов Украины Сергей Бызов почтил память погибших оружейниковPhoto
7498 просмотра
Будущий премьер Венгрии Мадьяр заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС
13020 просмотра
Сколько стоят бензин и дизель на украинских АЗС и повысятся ли они в ценеPhoto
13397 просмотра
Победа Мадьяра в Венгрии – лучше для Украины, но глобальных изменений не произойдет
11869 просмотра
ЕС стремится разблокировать Украине €90 млрд кредита после поражения Орбана - Bloomberg
Эксклюзив
13 апреля, 10:33
Лизинг самолетов пытаются приравнять к роялти: риски для украинских авиаперевозчиков
13 апреля, 08:39
Украина ожидает контакта Зеленского с Мадьяром - МИД
12 апреля, 14:08
США начинают блокаду Ормузского пролива: Трамп сделал заявление после срыва переговоров
Эксклюзив
12 апреля, 14:06
Парад планет и Новолуние - гороскоп на 13-19 апреля
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2м/с
56%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Венгрия
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Хранитель
Фильм

Мадьяр назвал россию угрозой для ЕС и раскритиковал курс Орбана

Киев • УНН

 • 1360 просмотра

Лидер партии Тиса заявил об опасности со стороны россии и ошибочности действий предыдущего правительства. Он призвал ЕС к защите границ и сильным государствам.

Лидер партии "Тиса" и будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что россия представляет угрозу безопасности для Европейского Союза, а политика предыдущего правительства Виктора Орбана в отношении Москвы была ошибочной. Об этом сообщает венгерское издание 444, передает УНН.

Во время пресс-конференции после победы на выборах Мадьяр ответил на вопрос о рисках для Европы со стороны россии.

Я думаю, что да. Мы знаем русских. Я говорю не о русском народе, а о русском медведе. Европа должна быть к этому готова 

– заявил он.

Политик также раскритиковал подход предыдущих венгерских властей, намекнув на деятельность министра иностранных дел Петера Сийярто.

Путь предыдущего венгерского правительства нежизнеспособен. Конфиденциальная информация союзников не должна передаваться 

– подчеркнул Мадьяр.

Отдельно он высказался относительно внутренних вызовов Европейского Союза. По его мнению, европейским лидерам следует отказаться от политкорректной риторики и больше реагировать на реальные страхи граждан.

Среди таких проблем Мадьяр назвал миграционный кризис, который, по его словам, ЕС долгое время решал неправильно. Он заявил, что проблему нужно было устранять в странах происхождения мигрантов, а не реагировать уже после прибытия людей в Европу.

Также политик отметил, что жители Европы, по его мнению, не стремятся к созданию "Соединенных Штатов Европы", а хотят сильных национальных государств в рамках Евросоюза.

Будущий премьер Венгрии Мадьяр заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС13.04.26, 17:02 • 7522 просмотра

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Европейский Союз
Венгрия