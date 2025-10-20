Иранский лидер отклонил предложение Трампа о переговорах и опроверг уничтожение ядерной инфраструктуры - СМИ
Киев • УНН
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отклонил предложение Дональда Трампа о переговорах и опроверг его заявления об уничтожении иранской ядерной инфраструктуры. Хаменеи назвал действия США вмешательством и принуждением, подчеркнув, что Иран имеет исключительно гражданские ядерные цели.
Детали
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в понедельник отклонил предложение президента США Дональда Трампа о возобновлении переговоров и опроверг его утверждения о том, что Соединенные Штаты уничтожили ядерный потенциал Ирана, пишет издание.
Тегеран и Вашингтон провели пять раундов непрямых ядерных переговоров, которые завершились 12-дневной воздушной войной в июне, в которой Израиль и США бомбардировали иранские ядерные объекты.
Трамп говорит, что он заключает сделки, но если сделка сопровождается принуждением, а ее результат заранее определен, это не сделка, а навязывание и запугивание
На прошлой неделе Дональд Трамп заявил перед израильским парламентом, что было бы хорошо, если бы Вашингтон смог достичь "мирного соглашения" с Тегераном после установления перемирия в Газе между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.
Президент США с гордостью говорит, что они разбомбили и уничтожили ядерную промышленность Ирана. Что ж, продолжайте мечтать! Какое отношение имеет Америка к тому, есть ли у Ирана ядерные объекты или нет? Эти вмешательства неуместны, неправильны и принудительны
Дополнение
Западные державы обвиняют Иран в тайных попытках разработать ядерную бомбу путем обогащения урана и требуют, чтобы он прекратил такую деятельность. Тегеран отрицает попытки превратить обогащение в оружие, утверждая, что программа имеет исключительно гражданские энергетические цели.
Напомним
Иран объявил о прекращении действия Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года, который ограничивал его ядерную программу в обмен на отмену санкций. Министерство иностранных дел Ирана заявило о прекращении всех положений соглашения. В то же время в ведомстве подчеркнули, что страна "решительно выражает свою приверженность дипломатии".