Иранский лидер отклонил предложение Трампа о переговорах и опроверг уничтожение ядерной инфраструктуры - СМИ

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отклонил предложение президента США Дональда Трампа о возобновлении переговоров и опроверг его слова о якобы уничтожении иранской ядерной инфраструктуры, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Тегеран и Вашингтон провели пять раундов непрямых ядерных переговоров, которые завершились 12-дневной воздушной войной в июне, в которой Израиль и США бомбардировали иранские ядерные объекты.

Трамп говорит, что он заключает сделки, но если сделка сопровождается принуждением, а ее результат заранее определен, это не сделка, а навязывание и запугивание

На прошлой неделе Дональд Трамп заявил перед израильским парламентом, что было бы хорошо, если бы Вашингтон смог достичь "мирного соглашения" с Тегераном после установления перемирия в Газе между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

Президент США с гордостью говорит, что они разбомбили и уничтожили ядерную промышленность Ирана. Что ж, продолжайте мечтать! Какое отношение имеет Америка к тому, есть ли у Ирана ядерные объекты или нет? Эти вмешательства неуместны, неправильны и принудительны