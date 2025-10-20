Іранський лідер відхилив пропозицію Трампа про переговори та заперечив знищення ядерної інфраструктури - ЗМІ
Київ • УНН
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї відхилив пропозицію Дональда Трампа про переговори та спростував його заяви про знищення іранської ядерної інфраструктури. Хаменеї назвав дії США втручанням та примусом, наголосивши, що Іран має виключно цивільні ядерні цілі.
Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї відхилив пропозицію президента США Дональда Трампа про відновлення переговорів і спростував його слова про нібито знищення іранської ядерної інфраструктури, передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї в понеділок відхилив пропозицію президента США Дональда Трампа про відновлення переговорів і спростував його твердження про те, що Сполучені Штати знищили ядерний потенціал Ірану, пише видання.
Тегеран і Вашингтон провели п'ять раундів непрямих ядерних переговорів, які завершилися 12-денною повітряною війною в червні, в якій Ізраїль і США бомбардували іранські ядерні об'єкти.
Трамп каже, що він укладає угоди, але якщо угода супроводжується примусом, а її результат заздалегідь визначений, це не угода, а нав'язування та залякування
Минулого тижня Дональд Трамп заявив перед ізраїльським парламентом, що було б добре, якби Вашингтон зміг досягти "мирної угоди" з Тегераном після встановлення перемир’я в Газі між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС.
Президент США з гордістю каже, що вони розбомбили та знищили ядерну промисловість Ірану. Що ж, продовжуйте мріяти! Яке відношення має Америка до того, чи має Іран ядерні об'єкти, чи ні? Ці втручання є недоречними, неправильними та примусовими
Доповнення
Західні держави звинувачують Іран у таємних спробах розробити ядерну бомбу шляхом збагачення урану та вимагають, щоб він припинив таку діяльність. Тегеран заперечує спроби перетворити збагачення на зброю, стверджуючи, що програма має виключно цивільні енергетичні цілі.
Нагадаємо
Іран оголосив про припинення дії Спільного всеосяжного плану дій 2015 року, який обмежував його ядерну програму в обмін на скасування санкцій. Міністерство закордонних справ Ірану заявило про припинення всіх положень угоди. Водночас у відомстві наголосили, що країна "рішуче висловлює свою прихильність до дипломатії".