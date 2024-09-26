Иран заявил, что не останется равнодушным в случае войны в Ливане
Киев • УНН
Министр иностранных дел Ирана предостерег, что Тегеран не останется в стороне в случае войны в Ливане. Он призвал Совет безопасности ООН вмешаться для восстановления мира, заявив, что регион на грани катастрофы.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил, что Тегеран не останется равнодушным в случае войны в Ливане, добавив, что регион находится на грани полномасштабной катастрофы, пишет УНН со ссылкой на France 24.
Детали
Выступая перед журналистами в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в среду, Аракчи заявил, что Израиль перешел «все красные линии» и что Совет безопасности ООН должен вмешаться, чтобы восстановить мир и стабильность.
Арабские страны и страны ЕС присоединились к призыву Франции и США о прекращении огня в Ливане26 сентября 2024, 05:54 • 4709 просмотров