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Экс-нардеп Мосийчук заявил, что петиция об увольнении главы АРМА Думы - это шаг к очищению власти
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Экс-нардеп Мосийчук заявил, что петиция об увольнении главы АРМА Думы - это шаг к очищению власти

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Власть Броваров никогда не стояла в стороне от проблем переселенцев - руководитель модульного городка для ВПЛ
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Чиновникам, которые врут в декларациях, не место на госслужбе, поэтому и.о. замглавы ГНС должен быть уволен - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Иран заявил, что не останется равнодушным в случае войны в Ливане

Иран заявил, что не останется равнодушным в случае войны в Ливане

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 06:07  •  4215 просмотра

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Министр иностранных дел Ирана предостерег, что Тегеран не останется в стороне в случае войны в Ливане. Он призвал Совет безопасности ООН вмешаться для восстановления мира, заявив, что регион на грани катастрофы.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил, что Тегеран не останется равнодушным в случае войны в Ливане, добавив, что регион находится на грани полномасштабной катастрофы, пишет УНН со ссылкой на France 24.

Детали

Выступая перед журналистами в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в среду, Аракчи заявил, что Израиль перешел «все красные линии» и что Совет безопасности ООН должен вмешаться, чтобы восстановить мир и стабильность.

Арабские страны и страны ЕС присоединились к призыву Франции и США о прекращении огня в Ливане26 сентября 2024, 05:54 • 4709 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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