Иран заявил, что не останется равнодушным в случае войны в Ливане

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил, что Тегеран не останется равнодушным в случае войны в Ливане, добавив, что регион находится на грани полномасштабной катастрофы, пишет УНН со ссылкой на France 24.

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Выступая перед журналистами в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в среду, Аракчи заявил, что Израиль перешел «все красные линии» и что Совет безопасности ООН должен вмешаться, чтобы восстановить мир и стабильность.

Арабские страны и страны ЕС присоединились к призыву Франции и США о прекращении огня в Ливане