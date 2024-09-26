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Іран заявив, що не залишиться байдужим у разі війни у ​​Лівані

Іран заявив, що не залишиться байдужим у разі війни у ​​Лівані

Київ • УНН

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Міністр закордонних справ Ірану застеріг, що Тегеран не залишиться осторонь у випадку війни в Лівані. Він закликав Раду безпеки ООН втрутитися для відновлення миру, заявивши, що регіон на межі катастрофи.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі попередив, що Тегеран не залишиться байдужим у разі війни у ​​Лівані, додавши, що регіон перебуває на межі повномасштабної катастрофи, пише УНН з посиланням на France 24.

Деталі

Виступаючи перед журналістами в кулуарах Генеральної асамблеї ООН у середу, Аракчі заявив, що Ізраїль перейшов "усі червоні лінії" і що Рада безпеки ООН має втрутитися, щоб відновити мир та стабільність.

Арабські країни і країни ЄС приєдналися до заклику Франції та США щодо припинення вогню в Лівані26.09.24, 08:54 • 14886 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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