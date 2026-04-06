Иран заявил, что нанес удар по войскам США на острове в Кувейте
Киев • УНН
Иранские дроны поразили спутниковое оборудование и боеприпасы американских сил в Кувейте. Обломки упали на жилой район, ранив шестерых человек.
По войскам США, размещенным на кувейтском острове Бубиян, ударил Иран, сообщил представитель Центрального штаба Ирана "Хатам аль-Анбия" в видеозаявлении, распространенном государственными СМИ в понедельник, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Эбрагим Зольфакари заявил, что Иран атаковал спутниковое оборудование и боеприпасы на острове с помощью беспилотников, добавив, что американские войска передислоцировались туда из лагеря Арифджан после того, как эта база неоднократно подвергалась ударам со стороны Ирана.
Остров Бубиян является крупнейшим из прибрежных островов Кувейта, расположен в северо-западной части Персидского залива.
Министерство здравоохранения Кувейта сообщило ранее, что шесть человек получили ранения в результате падения обломков в жилом районе на севере Кувейта после иранской атаки.
США и Иран рассматривают мирный план, Тегеран отказывается открыть Ормузский пролив в рамках временного перемирия - СМИ06.04.26, 13:45 • 1458 просмотров