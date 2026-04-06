Іран заявив, що вдарив по військах США на острові у Кувейті
Київ • УНН
Іранські дрони уразили супутникове обладнання та боєприпаси американських сил у Кувейті. Уламки впали на житловий район, поранивши шістьох людей.
По військах США, розміщених на кувейтському острові Бубіян, вдарив Іран, повідомив речник Центрального штабу Ірану "Хатам аль-Анбія" у відеозаяві, поширеній державними ЗМІ в понеділок, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Ебрагім Зольфакарі заявив, що Іран атакував супутникове обладнання та боєприпаси на острові за допомогою безпілотників, додавши, що американські війська передислокувалися туди з табору Аріфджан після того, як ця база неодноразово зазнавала ударів з боку Ірану.
Острів Бубіян є найбільшим з прибережних островів Кувейту, розташований на північному заході Перської затоки.
Міністерство охорони здоров'я Кувейту повідомило раніше, що шестеро людей отримали поранення внаслідок падіння уламків у житловому районі на півночі Кувейту після іранської атаки.
