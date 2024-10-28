Иран заявил, что "будет использовать все доступные инструменты" для ответа на атаку Израиля
Киев • УНН
Иран заявил об использовании «всех доступных инструментов» в ответ на атаку Израиля на военные объекты. Характер ответа будет зависеть от оценки израильских действий, заявил представитель МИД Ирана.
Тегеран "будет использовать все доступные инструменты" для ответа на атаку Израиля на военные объекты в Иране в выходные, заявил в понедельник спикер МИД Ирана Эсмаил Багаи, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
(Иран) будет использовать все доступные инструменты, чтобы дать чёткий и эффективный ответ сионистскому режиму (Израилю)
Характер ответа Ирана, зависит от характера израильской атаки, добавил Багаи, не вдаваясь в подробности.
Дополнение
Иран ранее преуменьшал значение воздушной атаки Израиля в субботу, заявив, что она нанесла лишь ограниченный ущерб, тогда как президент США Джо Байден призвал к прекращению эскалации, которая вызвала опасения относительно более широкого конфликта на Ближнем Востоке.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в воскресенье, что иранские официальные лица должны определить, как лучше всего продемонстрировать Израилю мощь Ирана, добавив, что израильскую атаку "не следует ни преуменьшать, ни преувеличивать".
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Иран поддерживает "Хезболлу", которая ведет тяжелые бои с израильскими войсками в Ливане, а также палестинскую военизированную группировку ХАМАС, которая борется с Израилем в секторе Газа, отмечает издание.