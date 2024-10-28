Іран заявив, що "використовуватиме всі доступні інструменти" для відповіді на атаку Ізраїлю
Київ • УНН
Іран заявив про використання "всіх доступних інструментів" у відповідь на атаку Ізраїлю на військові об'єкти. Характер відповіді залежатиме від оцінки ізраїльських дій, заявив речник МЗС Ірану.
Тегеран "використовуватиме всі доступні інструменти" для відповіді на атаку Ізраїлю на військові об'єкти в Ірані у вихідні, заявив у понеділок речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї, пише УНН з посиланням на Reuters.
(Іран) використовуватиме всі доступні інструменти, щоб дати чітку та ефективну відповідь сіоністському режиму (Ізраїлю)
Характер відповіді Ірану, залежить від характеру ізраїльської атаки, додав Багаї, не вдаючись до подробиць.
Доповнення
Іран раніше применшував значення повітряної атаки Ізраїлю в суботу, заявивши, що вона завдала лише обмежених збитків, тоді як президент США Джо Байден закликав до припинення ескалації, яка викликала побоювання щодо ширшого конфлікту на Близькому Сході.
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив у неділю, що іранські офіційні особи мають визначити, як найкраще продемонструвати Ізраїлю міць Ірану, додавши, що ізраїльську атаку "не слід ні применшувати, ні перебільшувати".
Супутникові знімки показали наслідки ізраїльської атаки на дві секретні військові бази Ірану28.10.24, 09:25 • 14307 переглядiв
Іран підтримує "Хезболлу", яка веде важкі бої з ізраїльськими військами в Лівані, а також палестинське воєнізоване угруповання ХАМАС, яке бореться з Ізраїлем у секторі Газа, зауважує видання.