Иран вскоре передаст россии сотни баллистических ракет - Reuters

Иран в ближайшее время может передать россии баллистические ракеты малой дальности Fath 360. Ожидается поставка сотен единиц таких ракет. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По информации двух источников издания в европейской разведке, десятки военных рф проходят обучение в Иране по использованию ракет Fath 360. Теперь "единственным возможным шагом" после тренировок будет передача такого вооружения россии.

Собеседники издания рассказали, что представители Министерства обороны россии еще 13 декабря подписали с иранскими чиновниками контракт на поставку Fath 360 и другой баллистической ракетной системы, созданной иранской государственной организацией Aerospace Industries Organization (AIO), под названием Ababil.

Два источника журналистов в европейской разведке не назвали точных сроков возможной поставки ракет Fath 360 в россию, но сказали, что это произойдет в ближайшее время.

Представитель Совета национальной безопасности США уже заявил, что его страна и союзники по НАТО "готовы дать быстрый и жесткий ответ, если Иран пойдет на такие поставки".

При этом Минобороны рф проигнорировало просьбу издания о комментарии.

Справочно

Иранские ракеты Fath 360 могут поражать цели в радиусе 120 километров. Они имеют боеголовки весом 150 кг.

Еще несколько лет назад издание Defense Express писало, что эксперты называют иранские ракеты Fath 360 аналогом американских HIMARS. В частности, они имеют возможность спутникового управления.

Издание отмечает, что поставка таких ракет может позволить рф использовать дальнобойные ракеты собственного производства для нанесения ударов по целям за линией фронта, а иранское вооружение будет предназначено для более близкого радиуса действия.

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