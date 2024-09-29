Иран требует срочного заседания Совбеза ООН из-за ликвидации лидера «Хезболлы»

Иран в субботу призвал Совет Безопасности ООН собраться в связи с «действиями Израиля в Ливане и во всем регионе», написал посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к 15 членам организации после того, как Израиль заявил о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Исламская Республика Иран решительно предостерегает от любых нападений на ее дипломатические помещения и представителей, нарушая основополагающий принцип неприкосновенности дипломатических и консульских помещений, и вновь заявляет, что не потерпит повторения подобной агрессии - написал посол Ирана в ООН.

«Иран без колебаний воспользуется своими неотъемлемыми правами в соответствии с международным правом, чтобы принять все меры для защиты своих жизненно важных национальных интересов и интересов безопасности», - заявил Иравани.

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Напомним,

Как сообщили в Армии обороны Израиля, 27 сентября 2024 года лидер террористической организации «Хезболла» и один из её основателей Хасан Насралла был ликвидирован силами ЦАХАЛа вместе с Али Карки, командующим Южного фронта «Хезболлы», и другими командирами «Хезболлы».

Во время израильского удара по Бейруту также погиб иранский генерал Аббас Нилфорушан. Он был заместителем командующего КСИР и руководил оперативным командованием, которое участвовало в военных операциях за рубежом.