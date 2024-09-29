Иран требует срочного заседания Совбеза ООН из-за ликвидации лидера «Хезболлы»

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«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни
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«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни

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Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным
27 сентября 2024, 14:08  •  125875 просмотра

Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным

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Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист
27 сентября 2024, 13:25  •  138346 просмотра

Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал
27 сентября 2024, 13:10  •  136776 просмотра

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному
27 сентября 2024, 12:58  •  128297 просмотра

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному

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Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович
27 сентября 2024, 11:15  •  113823 просмотра

Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович

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Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета
27 сентября 2024, 10:20  •  103683 просмотра

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Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области
27 сентября 2024, 08:45  •  102040 просмотра

Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области

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Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу
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В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
27 сентября 2024, 07:00  •  135885 просмотра

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Иран требует срочного заседания Совбеза ООН из-за ликвидации лидера «Хезболлы»

Иран требует срочного заседания Совбеза ООН из-за ликвидации лидера «Хезболлы»

Киев  •  УНН

29 сентября 2024, 08:48  •  676 просмотра

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Иран призвал Совбез ООН собраться из-за «действий Израиля в Ливане» после ликвидации лидера «Хезболлы» Насраллы. Посол Ирана в ООН предостерег от нападений на дипломатические учреждения и пообещал защищать интересы страны.

Иран в субботу призвал Совет Безопасности ООН собраться в связи с «действиями Израиля в Ливане и во всем регионе», написал посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к 15 членам организации после того, как Израиль заявил о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу. Об этом пишет Reuters, передает УНН

Исламская Республика Иран решительно предостерегает от любых нападений на ее дипломатические помещения и представителей, нарушая основополагающий принцип неприкосновенности дипломатических и консульских помещений, и вновь заявляет, что не потерпит повторения подобной агрессии

- написал посол Ирана в ООН. 

«Иран без колебаний воспользуется своими неотъемлемыми правами в соответствии с международным правом, чтобы принять все меры для защиты своих жизненно важных национальных интересов и интересов безопасности», - заявил Иравани.

Байден назвал гибель лидера Хезболлы "мерой правосудия"28 сентября 2024, 17:23 • 20018 просмотров

Напомним,

Как сообщили в Армии обороны Израиля, 27 сентября 2024 года лидер террористической организации «Хезболла» и один из её основателей Хасан Насралла был ликвидирован силами ЦАХАЛа вместе с Али Карки, командующим Южного фронта «Хезболлы», и другими командирами «Хезболлы».

Во время израильского удара по Бейруту также погиб иранский генерал Аббас Нилфорушан. Он был заместителем командующего КСИР и руководил оперативным командованием, которое участвовало в военных операциях за рубежом. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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