Іран вимагає термінового засідання Радбезу ООН через ліквідацію лідера "Хезболли"
Київ • УНН
Іран закликав Радбез ООН зібратися через "дії Ізраїлю в Лівані" після ліквідації лідера "Хезболли" Насралли. Посол Ірану в ООН застеріг від нападів на дипломатичні установи та пообіцяв захищати інтереси країни.
Іран у суботу закликав Раду Безпеки ООН зібратися у зв'язку з "діями Ізраїлю в Лівані та в усьому регіоні", написав посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані в листі до 15 членів організації після того, як Ізраїль заявив про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насраллу. Про це пише Reuters, передає УНН.
Ісламська Республіка Іран рішуче застерігає від будь-яких нападів на її дипломатичні приміщення та представників, порушуючи основоположний принцип недоторканності дипломатичних і консульських приміщень, і знову заявляє, що не потерпить повторення подібної агресії
"Іран без вагань скористається своїми невід'ємними правами відповідно до міжнародного права, щоб вжити всіх заходів для захисту своїх життєво важливих національних інтересів та інтересів безпеки", - заявив Іравані.
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Як повідомили в Армії оборони Ізраїлю, 27 вересня 2024 року лідер терористичної організації "Хезболла" та один з її засновників Хасан Насралла був ліквідований силами ЦАХАЛу разом з Алі Каркі, командувачем Південного фронту "Хезболли", та іншими командирами "Хезболли".
Під час ізраїльського удару по Бейруту також загинув іранський генерал Аббас Нілфорушан. Він був заступником командувача КВІР та керував оперативним командуванням, яке брало участь у військових операціях за кордоном.