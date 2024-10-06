Иран поддержит прекращение огня в Ливане, но при одном условии - Politico

Иран предложил поддержать усилия для достижения прекращения огня в Ливане, но при условии, что Израиль прекратит военную кампанию в Секторе Газа. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сделал это заявление в пятницу в Бейруте, во время первого визита высокопоставленного иранского чиновника в ливанскую столицу после того, как на прошлой неделе в результате израильского авиаудара был убит глава Хезболлы Хасан Насраллу.

Арагчи подчеркнул «важность использования всех дипломатических возможностей для поддержки Ливана и региона в борьбе с сионистским оккупационным режимом».

Пока иранский министр встречался с представителями Ливана и Хезболлы в Бейруте, Израиль продолжал наносить авиаудары по высшим командирам группировки, отмечает издание.

Напомним,

Высокопоставленный чиновник Госдепа США заявил, что Израиль не давал гарантий не атаковать ядерные объекты Ирана в ответ на ракетные удары. США надеются на «мудрость» Израиля, но не имеют уверенности относительно его планов.