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Іран підтримає припинення вогню в Лівані, але за однієї умови - Politico

Іран підтримає припинення вогню в Лівані, але за однієї умови - Politico

Київ • УНН

 • 21566 перегляди

Іран пропонує підтримати припинення вогню в Лівані, якщо Ізраїль зупинить кампанію в Газі. Міністр закордонних справ Ірану зробив цю заяву в Бейруті, підкресливши важливість дипломатичних зусиль.

Іран запропонував підтримати зусилля для досягнення припинення вогню в Лівані, але за умови, що Ізраїль припинить військову кампанію в Секторі Газа. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зробив цю заяву в п'ятницю в Бейруті, під час першого візиту високопоставленого іранського чиновника до ліванської столиці після того, як минулого тижня внаслідок ізраїльського авіаудару було вбито голову Хезболли Хасана Насраллу.

Арагчі підкреслив "важливість використання всіх дипломатичних можливостей для підтримки Лівану та регіону у боротьбі з сіоністським окупаційним режимом".

Поки іранський міністр зустрічався з представниками Лівану та Хезболли у Бейруті, Ізраїль продовжував завдавати авіаударів по вищих командирах угруповання, зазначає видання.

Нагадаємо

Високопосадовець Держдепу США заявив, що Ізраїль не давав гарантій не атакувати ядерні об'єкти Ірану у відповідь на ракетні удари. США сподіваються на "мудрість" Ізраїлю, але не мають впевненості щодо його планів.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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