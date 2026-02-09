Информация о "массовых отравлениях неизвестным веществом" в Полтавской области не соответствует действительности - ГСЧС

ГСЧС опровергает "массовые отравления неизвестным веществом" в Полтавской области, пишет УНН.

Распространяемая информация в различных Telegram-каналах о "массовых отравлениях неизвестным веществом" на Полтавщине не соответствует действительности и подается без подтвержденных деталей. По уточненной информации от медиков, речь идет о случаях отравления угарным газом - сообщили в ГСЧС.

В ГСЧС подчеркнули, что причины ухудшения самочувствия людей могут быть разными и устанавливаются только после соответствующих проверок и лабораторных исследований в медучреждениях. И призвали "ориентироваться исключительно на полные официальные сообщения Минздрава, ГСЧС и областных военных администраций, чтобы не распространять панику и дезинформацию".

