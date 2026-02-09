$43.050.09
Інформація про "масові отруєння невідомою речовиною" на Полтавщині не відповідає дійсності - ДСНС

Київ • УНН

 • 280 перегляди

Інформація про масові отруєння невідомою речовиною на Полтавщині є неправдивою. За уточненою інформацією, йдеться про випадки отруєння чадним газом.

Інформація про "масові отруєння невідомою речовиною" на Полтавщині не відповідає дійсності - ДСНС

ДСНС спростовує "масові отруєння невідомою речовиною" у Полтавській області, пише УНН.

Поширювана інформація в різних Telegram-каналах про "масові отруєння невідомою речовиною" на Полтавщині не відповідає дійсності та подається без підтверджених деталей. За уточненою інформацією від медиків, йдеться про випадки отруєння чадним газом

- повідомили у ДСНС.

У ДСНС наголосили, що причини погіршення самопочуття людей можуть бути різними та встановлюються лише після відповідних перевірок і лабораторних досліджень у медзакладах. І закликали "орієнтуватися виключно на повні офіційні повідомлення МОЗ, ДСНС та обласних військових адміністрацій, щоб не поширювати паніку й дезінформацію".

Під Києвом сталося смертельне отруєння чадним газом через генератор у підвалі28.12.25, 12:43 • 19310 переглядiв

Юлія Шрамко

Суспільство
російська пропаганда
Полтавська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій