Інформація про "масові отруєння невідомою речовиною" на Полтавщині не відповідає дійсності - ДСНС

ДСНС спростовує "масові отруєння невідомою речовиною" у Полтавській області, пише УНН.

Поширювана інформація в різних Telegram-каналах про "масові отруєння невідомою речовиною" на Полтавщині не відповідає дійсності та подається без підтверджених деталей. За уточненою інформацією від медиків, йдеться про випадки отруєння чадним газом - повідомили у ДСНС.

У ДСНС наголосили, що причини погіршення самопочуття людей можуть бути різними та встановлюються лише після відповідних перевірок і лабораторних досліджень у медзакладах. І закликали "орієнтуватися виключно на повні офіційні повідомлення МОЗ, ДСНС та обласних військових адміністрацій, щоб не поширювати паніку й дезінформацію".

