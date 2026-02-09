Інформація про "масові отруєння невідомою речовиною" на Полтавщині не відповідає дійсності - ДСНС
Київ • УНН
Інформація про масові отруєння невідомою речовиною на Полтавщині є неправдивою. За уточненою інформацією, йдеться про випадки отруєння чадним газом.
ДСНС спростовує "масові отруєння невідомою речовиною" у Полтавській області, пише УНН.
Поширювана інформація в різних Telegram-каналах про "масові отруєння невідомою речовиною" на Полтавщині не відповідає дійсності та подається без підтверджених деталей. За уточненою інформацією від медиків, йдеться про випадки отруєння чадним газом
У ДСНС наголосили, що причини погіршення самопочуття людей можуть бути різними та встановлюються лише після відповідних перевірок і лабораторних досліджень у медзакладах. І закликали "орієнтуватися виключно на повні офіційні повідомлення МОЗ, ДСНС та обласних військових адміністрацій, щоб не поширювати паніку й дезінформацію".
