Индия заявила о нападении на танкер со сжиженным газом у берегов Ирана, экипаж не пострадал
Киев • УНН
Посольство Индии сообщило о нападении на танкер DISHA в иранских водах, 28 индийцев на борту не пострадали. Также произошло нападение на судно MV OMORFI в Чёрном море, погиб один индиец.
Посольство Индии в Тегеране сообщило о нападении на танкер со сжиженным нефтяным газом DISHA в территориальных водах Ирана, на борту которого находились 28 граждан Индии. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По данным дипломатического представительства, все члены экипажа находятся в безопасности, а посольство поддерживает постоянный контакт с иранскими властями и следит за развитием ситуации.
Отдельно Министерство иностранных дел Индии заявило, что коммерческое судно MV OMORFI подверглось нападению во время прохождения Черного моря, по сообщениям, в российских территориальных водах.
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По информации ведомства, в результате атаки погиб один гражданин Индии, еще двое индийцев не пострадали. Министерство осудило удары по коммерческим судам, а индийское посольство в России уже контактирует с соответствующими органами власти.
Индия призвала суда к максимальной осторожности
Как отмечает Bloomberg, эти инциденты произошли на фоне обострения ситуации с безопасностью на морских маршрутах из-за конфликтов на Ближнем Востоке.
В связи с этим Генеральное управление судоходства Индии рекомендовало всем судам под индийским и иностранным флагами соблюдать максимальную осторожность при прохождении вод вблизи Йемена, Баб-эль-Мандебского пролива и южной части Красного моря.
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