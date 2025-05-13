Имущество "ЮГОК" передано в налоговый залог из-за неуплаты налогового обязательства в 3,7 млрд грн - Кравченко

$41.540.01
46.160.59
ukenru
CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина
12:11 • 8028 просмотра

CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

Эксклюзив
11:29 • 19370 просмотра

Реформа АРМА - условие евроинтеграции и финансовой помощи от ЕС: Мезенцева объяснила, почему промедление недопустимо

10:48 • 25534 просмотра

Снеки для просмотра Евровидения: 5 простых рецептов для вкусного вечера

08:36 • 63844 просмотра

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

07:44 • 41962 просмотра

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 3,3%

13 мая, 05:20 • 94542 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

13 мая, 05:00 • 99604 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

12 мая, 19:01 • 86595 просмотра

ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH17

12 мая, 15:56 • 63537 просмотра

Это правильная идея: Зеленский поддержал участие Трампа на встрече с представителями рф в Турции

12 мая, 15:48 • 63261 просмотра

Зеленский утвердил ратификацию соглашения с США по ископаемым

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2м/с
68%
747мм
Популярные новости

Ким Кардашьян даст показания в суде Парижа по делу об ограблении на 9 миллионов долларов

13 мая, 07:36 • 42903 просмотра

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video

07:57 • 37335 просмотра

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

08:20 • 31904 просмотра

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

10:05 • 21086 просмотра

Сериал "Fallout" продлен на 3 сезон

10:29 • 28555 просмотра
публикации

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

08:36 • 63896 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

13 мая, 05:20 • 94586 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

13 мая, 05:00 • 99642 просмотра

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след

12 мая, 15:00 • 125679 просмотра

Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей

12 мая, 14:27 • 124913 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

10:05 • 21772 просмотра

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

08:20 • 32558 просмотра

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video

07:57 • 37970 просмотра

Ким Кардашьян даст показания в суде Парижа по делу об ограблении на 9 миллионов долларов

13 мая, 07:36 • 43545 просмотра

Бейонсе оконфузилась во время своего тура: технический конфуз на сцене и проблемы с продажей билетов

12 мая, 15:03 • 52040 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

Имущество "ЮГОК" передано в налоговый залог из-за неуплаты налогового обязательства в 3,7 млрд грн - Кравченко

Киев • УНН

 • 326 просмотра

Имущество «ЮГОК» передано в залог из-за неуплаты 3,7 млрд грн налогового обязательства, которое компания должна была уплатить по решению суда.

Имущество "ЮГОК" передано в налоговый залог из-за неуплаты налогового обязательства в 3,7 млрд грн - Кравченко

Имущество компании "ЮГОК", которую ранее Верховный Суд обязал уплатить в бюджет 3,7 млрд гривен за неправомерное применение налоговых льгот при выплате дивидендов, передано в налоговый залог из-за неуплаты налогового обязательства. Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко, передает УНН.

Имущество АО "ЮГОК" передано в налоговый залог из-за неуплаты налогового обязательства в размере 3,7 млрд гривен. Напомню, уплатить эти средства в бюджет "ЮГОК" обязал Верховный Суд. В течение трех лет компания выплатила 29,8 млрд грн дивидендов в пользу 12 кипрских компаний. Однако реальными получателями дохода были структуры в Нидерландах - следовательно, оснований для применения льготной ставки не было

- сообщил Кравченко.

Количество рисковых предприятий удалось уменьшить на 12 000 за четыре месяца - Кравченко01.05.25, 12:24 • 8105 просмотров

Он отметил, что компания пока игнорирует решение суда. В течение 10 дней, предусмотренных Налоговым кодексом Украины на добровольное выполнение денежного обязательства, сумма не была уплачена. С начала мая этот долг официально стал налоговым.

Налоговая впервые направила бизнесу уведомления для профилактики нарушений – Кравченко 02.05.25, 12:31 • 6245 просмотров

"ГНС уже направила должнику письмо о необходимости уплаты налогового долга, налоговое требование и приняла решение об описи имущества. На основании составленного и согласованного с налогоплательщиком акта, имущество зарегистрировано в налоговый залог. Если долг не уплатят, то имущество, описанное в налоговый залог, будет реализовано в счет его погашения. Кстати, на сумму долга происходит начисление пени - 120% годовых учетной ставки НБУ", - добавил Кравченко.

Дополнение

Верховный Суд постановлением от 17 апреля обязал АО "Южный горно-обогатительный комбинат" уплатить в госбюджет 3,7 млрд гривен налогов и штрафов за неправомерное применение налоговых льгот при выплате дивидендов этим обществом кипрским фирмам.

В постановлении суда указывается, что согласно заключению акта проверки, в течение 2017-2019 годов компания выплатила доходы в виде дивидендов на сумму 29,8 млрд гривен в пользу 12 акционерам – резидентам Кипра.

Пересчитывали дивиденды 12 акционерам: суд обязал "ЮГОК" выплатить в бюджет 3,7 млрд гривен23.04.25, 16:01 • 8170 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

ЭкономикаФинансы
Руслан Кравченко
Нидерланды
Кипр
Brent
$65.77
Bitcoin
$103,687.20
S&P 500
$5,831.31
Tesla
$316.72
Газ TTF
$35.58
Золото
$3,246.15
Ethereum
$2,523.41