Имущество "ЮГОК" передано в налоговый залог из-за неуплаты налогового обязательства в 3,7 млрд грн - Кравченко

Имущество компании "ЮГОК", которую ранее Верховный Суд обязал уплатить в бюджет 3,7 млрд гривен за неправомерное применение налоговых льгот при выплате дивидендов, передано в налоговый залог из-за неуплаты налогового обязательства. Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко, передает УНН.

Имущество АО "ЮГОК" передано в налоговый залог из-за неуплаты налогового обязательства в размере 3,7 млрд гривен. Напомню, уплатить эти средства в бюджет "ЮГОК" обязал Верховный Суд. В течение трех лет компания выплатила 29,8 млрд грн дивидендов в пользу 12 кипрских компаний. Однако реальными получателями дохода были структуры в Нидерландах - следовательно, оснований для применения льготной ставки не было - сообщил Кравченко.

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Он отметил, что компания пока игнорирует решение суда. В течение 10 дней, предусмотренных Налоговым кодексом Украины на добровольное выполнение денежного обязательства, сумма не была уплачена. С начала мая этот долг официально стал налоговым.

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"ГНС уже направила должнику письмо о необходимости уплаты налогового долга, налоговое требование и приняла решение об описи имущества. На основании составленного и согласованного с налогоплательщиком акта, имущество зарегистрировано в налоговый залог. Если долг не уплатят, то имущество, описанное в налоговый залог, будет реализовано в счет его погашения. Кстати, на сумму долга происходит начисление пени - 120% годовых учетной ставки НБУ", - добавил Кравченко.

Дополнение

Верховный Суд постановлением от 17 апреля обязал АО "Южный горно-обогатительный комбинат" уплатить в госбюджет 3,7 млрд гривен налогов и штрафов за неправомерное применение налоговых льгот при выплате дивидендов этим обществом кипрским фирмам.

В постановлении суда указывается, что согласно заключению акта проверки, в течение 2017-2019 годов компания выплатила доходы в виде дивидендов на сумму 29,8 млрд гривен в пользу 12 акционерам – резидентам Кипра.

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