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CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна
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Майно "ПівдГЗК" передано в податкову заставу через несплату податкового зобов’язання в 3,7 млрд грн - Кравченко

Київ • УНН

 • 688 перегляди

Майно «ПівдГЗК» передано в заставу через несплату 3,7 млрд грн податкового зобов’язання, який компанія мала сплатити за рішенням суду.

Майно "ПівдГЗК" передано в податкову заставу через несплату податкового зобов’язання в 3,7 млрд грн - Кравченко

Майно компанії "ПівдГЗК", яку раніше Верховний Суд зобов'язав сплатити до бюджету 3,7 млрд гривень за неправомірне застосування податкових пільг при виплаті дивідендів, передано в податкову заставу через несплату податкового зобов’язання. Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, передає УНН.

Майно АТ "ПівдГЗК" передано в податкову заставу через несплату податкового зобов’язання в розмірі 3,7 млрд гривень. Нагадаю, сплатити ці кошти до бюджету "ПівдГЗК" зобовʼязав Верховний Суд. Протягом трьох років компанія виплатила 29,8 млрд грн дивідендів на користь 12 кіпрських компаній. Однак реальними отримувачами доходу були структури в Нідерландах - отже, підстав для застосування пільгової ставки не було

- повідомив Кравченко.

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Він зазначив, що компанія наразі ігнорує рішення суду. Протягом 10 днів, передбачених Податковим кодексом України на добровільне виконання грошового зобов’язання, сума не була сплачена. З початку травня цей борг офіційно став податковим.

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"ДПС вже направила боржнику лист щодо необхідності сплати податкового боргу, податкову вимогу та ухвалила рішення про опис майна. На підставі складеного та узгодженого з платником податків акту, майно зареєстровано у податкову заставу. Якщо борг не сплатять, то майно, описане у податкову заставу, буде реалізовано в рахунок його погашення. До речі, на суму боргу відбувається нарахування пені - 120% річних облікової ставки НБУ", - додав Кравченко.

Доповнення

Верховний Суд постановою від 17 квітня зобов'язав АТ "Південний гірнично-збагачувальний комбінат" сплатити до держбюджету 3,7 млрд гривень податків та штрафів за неправомірне застосування податкових пільг при виплаті дивідендів цим товариством кіпрським фірмам.

В постанові суду вказується, що відповідно до висновку акту перевірки, протягом 2017-2019 років компанія виплатила доходи у вигляді дивідендів на суму 29,8 млрд гривень на користь 12 акціонерам – резидентам Кіпру.

Перераховували дивіденди 12 акціонерам: суд зобов'язав “ПівдГЗК” сплатити до бюджету 3,7 млрд гривень23.04.25, 16:01 • 8176 переглядiв

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