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Кількість ризикових підприємств вдалося зменшити на 12 000 за чотири місяці - Кравченко

Київ • УНН

 • 4974 перегляди

Завдяки розробленим у ДПС "дорожнім картам" вдалося значно зменшити кількість ризикових підприємств.

Кількість ризикових підприємств вдалося зменшити на 12 000 за чотири місяці - Кравченко

В Україні за чотири місяці завдяки розробленим "дорожнім картам" вдалося зменшити кількість ризикових підприємств на 12 000. Про це під час публічного інтерв'ю в межах проєкту LB і EFI Group "Нова країна" повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, пише УНН.

Деталі

Кравченко розповів, що розробив "дорожні карти" для ризикових підприємств. Якщо бізнес недоплатив податки або не приніс необхідні документи, це прописували в дорожній карті і одразу пояснювали, як це усунути.

І, якщо чотири місяці тому кількість підприємств, визнаних ризиковими, сягала 27 000, то нині 12 000 підприємств вийшли з цього списку.

"Я вважаю, що це результат. Але роботи багато. У цьому списку є підприємства, які за три роки мають обіг до 1000 гривень. Також це підприємства, які недоплатили податки. Також в цьому списку є ті підприємства, які ухиляються від сплати податків або вирішили організувати схематоз", - сказав Кравченко.

Стосовно блокування податкових накладних очільник ДПС сказав, що 2024 закінчили на позиції 0,76%. Але кожному сьомому підприємцю блокували податкові накладні. Частково це пов'язано з системою, яка не бачить причинно-наслідковий зв'язок. Також це пов'язано з частими змінами в податковому законодавстві.

Кравченко: напрацьовані зміни, які дозволять ще більше мінімізувати відсоток блокування накладних24.04.25, 19:01 • 5977 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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