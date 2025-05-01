Кількість ризикових підприємств вдалося зменшити на 12 000 за чотири місяці - Кравченко

В Україні за чотири місяці завдяки розробленим "дорожнім картам" вдалося зменшити кількість ризикових підприємств на 12 000. Про це під час публічного інтерв'ю в межах проєкту LB і EFI Group "Нова країна" повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, пише УНН.

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Кравченко розповів, що розробив "дорожні карти" для ризикових підприємств. Якщо бізнес недоплатив податки або не приніс необхідні документи, це прописували в дорожній карті і одразу пояснювали, як це усунути.

І, якщо чотири місяці тому кількість підприємств, визнаних ризиковими, сягала 27 000, то нині 12 000 підприємств вийшли з цього списку.

"Я вважаю, що це результат. Але роботи багато. У цьому списку є підприємства, які за три роки мають обіг до 1000 гривень. Також це підприємства, які недоплатили податки. Також в цьому списку є ті підприємства, які ухиляються від сплати податків або вирішили організувати схематоз", - сказав Кравченко.

Стосовно блокування податкових накладних очільник ДПС сказав, що 2024 закінчили на позиції 0,76%. Але кожному сьомому підприємцю блокували податкові накладні. Частково це пов'язано з системою, яка не бачить причинно-наслідковий зв'язок. Також це пов'язано з частими змінами в податковому законодавстві.

Кравченко: напрацьовані зміни, які дозволять ще більше мінімізувати відсоток блокування накладних