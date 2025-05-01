Количество рисковых предприятий удалось уменьшить на 12 000 за четыре месяца - Кравченко

В Украине за четыре месяца благодаря разработанным "дорожным картам" удалось уменьшить количество рисковых предприятий на 12 000. Об этом во время публичного интервью в рамках проекта LB и EFI Group "Новая страна" сообщил председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко, пишет УНН.

Детали

Кравченко рассказал, что разработал "дорожные карты" для рисковых предприятий. Если бизнес недоплатил налоги или не принес необходимые документы, это прописывали в дорожной карте и сразу объясняли, как это устранить.

И, если четыре месяца назад количество предприятий, признанных рисковыми, достигало 27 000, то сейчас 12 000 предприятий вышли из этого списка.

"Я считаю, что это результат. Но работы много. В этом списке есть предприятия, которые за три года имеют оборот до 1000 гривен. Также это предприятия, которые недоплатили налоги. Также в этом списке есть те предприятия, которые уклоняются от уплаты налогов или решили организовать схематоз", - сказал Кравченко.

Относительно блокирования налоговых накладных глава ГНС сказал, что 2024 закончили на позиции 0,76%. Но каждому седьмому предпринимателю блокировали налоговые накладные. Частично это связано с системой, которая не видит причинно-следственную связь. Также это связано с частыми изменениями в налоговом законодательстве.

Кравченко: наработаны изменения, которые позволят еще больше минимизировать процент блокировки накладных