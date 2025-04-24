Кравченко: наработаны изменения, которые позволят еще больше минимизировать процент блокировки накладных

Глава Налоговой службы Украины Руслан Кравченко сообщил, что максимально было уменьшено блокирование налоговых накладных, более 11 тысяч предприятий были выведены из рискованных. И системная работа в этом направлении продолжается, в частности, на уровне нормативного регулирования. Об этом Кравченко рассказал во время выступления на "Industrial Evolution: Производство включает экономику", передает корреспондент УНН.

Мы максимально уменьшили блокирование налоговых накладных: 0,36-0,37% в целом по стране. Мы 11 400 предприятий вывели из рискованных - отметил Кравченко.

Кравченко подчеркнул, что Государственная налоговая служба сейчас реализует стратегию, которая не предусматривает умышленного заведения в риски или блокирования.

"Ранее говорили, что налоговая блокирует или заводит в риски для того чтобы выполнять план. Однако мы уменьшаем все в два-три раза, а план перевыполняем. Поэтому стратегия работает", - подчеркнул Кравченко.

В то же время, глава налоговой подчеркнул, что работы еще много. В частности, сейчас с Минфином наработали изменения в постановление, регулирующее работу системы мониторинга оценки рисков (СМКОР).

Мы хотим уменьшить еще процент блокировки – увеличить возможность для безусловной регистрации налоговых накладных. Минфин нас поддержал. Сейчас ожидаем реакцию от Кабмина. Очень ожидаю, что Кабмин поддержит и отношения с бизнесом станут действительно лучше - рассказал Кравченко.

Дополнение

Блокирование налоговых накладных и предоставление предприятиям статуса рискованных – одна из главных проблем, на которой неоднократно отмечали представители бизнеса.

Глава налоговой Руслан Кравченко после своего назначения на должность назвал решение этой проблемы одним из своих приоритетов. В частности, для оказания максимальной поддержки бизнесу в этих вопросах при налоговой было создано 29 консультационных центров в каждом регионе. В них предприниматели могут получить разъяснения относительно критериев рискованности, правильности подачи документов и механизма разблокировки накладных. Сейчас, по словам Кравченко, уже есть конкретные результаты. Так, кроме выше названных показателей (11,4 тысячи предприятий, выведенных из рискованных и 0,37% блокирования накладных), Западное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками за последнее время не остановило ни одной накладной.

В дальнейшем планируется внести изменения в регуляторное постановление, в частности, изменения включают увеличение лимитов, упрощение проверок и уменьшение бюрократии при регистрации налоговых накладных. В общем речь идет о уменьшении количества блокировок налоговых накладных, упрощении процедуры регистрации, повышении эффективности автоматизированного мониторинга, минимизации административного давления.