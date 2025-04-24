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Кравченко: напрацьовані зміни, які дозволять ще більше мінімізувати відсоток блокування накладних

Київ • УНН

 • 3174 перегляди

Податкова планує зміни до постанови, що регулює систему моніторингу ризиків. Це дозволить збільшити можливість для безумовної реєстрації накладних.

Кравченко: напрацьовані зміни, які дозволять ще більше мінімізувати відсоток блокування накладних

Голова Податкової служби України Руслан Кравченко повідомив, що максимально було зменшено блокування податкових накладних, понад 11 тисяч підприємств було виведено з ризикових. І системна робота в цьому напрямку продовжується, зокрема, на рівні нормативного регулювання. Про це Кравченко розповів під час виступу на "Industrial Evolution: Виробництво вмикає економіку", передає кореспондент УНН.

Ми максимально зменшили блокування податкових накладних: 0,36-0,37% загалом по країні. Ми 11 400 підприємств вивели з ризикових

- зазначив Кравченко.

Кравченко наголосив, що Державна податкова служба наразі реалізує стратегію, яка не передбачає навмисного заведення в ризики чи блокування.

"Раніше говорили, що податкова блокує чи заводить в ризики для того щоб виконувати план. Проте ми зменшуємо все в два-три рази, а план перевиконуємо. Тому стратегія працює", - наголосив Кравченко.

Водночас, голова податкової наголосив, що роботи ще багато. Зокрема, наразі з Мінфіном напрацювали зміни до постанови, яка регулює роботу системи моніторингу оцінки ризиків (СМКОР).

Ми хочемо зменшити ще відсоток блокування – збільшити можливість для безумовної реєстрації податкових накладних. Мінфін нас підтримав. Зараз очікуємо реакцію від Кабміну. Дуже очікую, що Кабмін підтримає і відносини з бізнесом стануть справді кращими

- розповів Кравченко.

Доповнення

Блокування податкових накладних та надання підприємствам статусу ризикових – одна з головних проблем на якій неодноразово наголошували представники бізнесу.

Очільник податкової Руслан Кравченко після свого призначення на посаду назвав вирішення цієї проблеми одним зі своїх пріоритетів. Зокрема, для надання максимальної підтримки бізнесу в цих питаннях при податковій було створено 29 консультаційних центрів у кожному регіоні. В них підприємці можуть отримати роз’яснення щодо критеріїв ризиковості, правильності подання документів та механізму розблокування накладних. Наразі, за словами Кравченка, вже є конкретні результати. Так, окрім вище названих показників (11,4 тисячі підприємств виведених з ризикових та 0,37% блокування накладних), Західне міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків за останній час не зупинило жодної накладної.

В подальшому планується внести зміни до регуляторної постанови, зокрема, зміни включають збільшення лімітів, спрощення перевірок та зменшення бюрократії при реєстрації податкових накладних. Загалом йдеться про зменшення кількості блокування податкових накладних, спрощення процедури реєстрації, підвищення ефективності автоматизованого моніторингу, мінімізацію адміністративного тиску.

Павло Зінченко

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