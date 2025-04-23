Перераховували дивіденди 12 акціонерам: суд зобов'язав “ПівдГЗК” сплатити до бюджету 3,7 млрд гривень

Верховний Суд зобов'язав АТ "ПівдГЗК" сплатити до бюджету 3,7 млрд гривень за неправомірне застосування податкових пільг при виплаті дивідендів цією компанією кіпрським фірмам. Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, передає УНН.

Верховний Суд зобов'язав АТ "ПівдГЗК" сплатити до бюджету 3,7 млрд гривень. Це податки та штрафи за неправомірне застосування податкових пільг при виплаті дивідендів цією компанією кіпрським фірмам. Таким чином суд підтримав позицію Державної податкової служби України, задовільнивши касаційну скаргу - повідомив Кравченко.

За його словами, під час перевірки податкова виявила, що протягом трьох років підприємство перерахувало дивіденди 12 акціонерам – резидентам Кіпру. Загальна сума – 29,8 млрд гривень. При виплаті дивідендів застосовувалася пільгова ставка оподаткування – 5%, до бюджету сплачено 1,49 млрд гривень.

Ретельна перевірка показала, що ці кіпрські компанії – "технічні". Отримані кошти оперативно перераховувалися компаніям-резидентам Нідерландів. Отже, кіпрські компанії не є бенефіціарними власниками доходу, пільгове оподаткування – незаконне. Тому ДПС донараховано основний платіж – 2,98 млрд гривень та штрафи – 0,8 млрд гривень. Позицію податкової товариство оскаржувало в суді. Однак Верховний Суд поставив крапку в судовій тяганині, скасувавши рішення двох перших інстанцій - додав Кравченко.

Він зазначив, що у компанії, після оприлюднення рішення суду, є 10 днів, щоб сплатити до бюджету відповідні кошти. У разі несплати - через суд будуть заблоковані рахунки та заарештовано майно на суму заборгованості.

Матеріали перевірки будуть передані правоохоронним органам для відповідного відпрацювання.

Нагадаємо

У першому кварталі 2025 року в Україні сплатили 136 млрд гривень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), що на 22,6% більше, ніж за аналогічний торішній період.