В Україні зріс обсяг сплати ПДФО на 22,6%: які регіони у лідерах

$41.380.02
47.770.74
ukenru
НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі
13:40 • 10390 перегляди

НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі

Ексклюзив
09:55 • 28911 перегляди

У Раді вимагають, щоб НАЗК перевірило голову Наглядової ради "Держзембанку" Васильченка на наявність конфлікту інтересів

08:27 • 62111 перегляди

Ватикан оголосив дату похорону Папи: церемонія відбудеться в суботу

Ексклюзив
22 квітня, 07:51 • 103729 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС

21 квітня, 16:24 • 91319 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

Ексклюзив
21 квітня, 14:32 • 211186 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою

21 квітня, 13:43 • 103478 перегляди

Сирський: росіяни намагаються вибити Сили оборони з курщини та захопити прикордонні території Сумщини, наступ ворога зірвано

Ексклюзив
21 квітня, 13:37 • 82699 перегляди

У Раді проти передачі землі НААН до Фонду держмайна, бо це призведе до підриву продовольчої і економічної безпеки

Ексклюзив
21 квітня, 13:18 • 67685 перегляди

З 6 музеїв деокупованих областей росія викрала майже 35 тис. експонатів - Мінкульт

Ексклюзив
21 квітня, 13:11 • 42036 перегляди

У Раді вимагають аудиту держземель, які були передані Фонду держмайна для подальшої здачі в оренду

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+25°
2.6м/с
21%
750 мм
Популярнi новини

Трамп анонсував план мирного врегулювання війни в Україні: NY Post дізнався, що кажуть в адміністрації щодо питання "землі"

22 квітня, 05:22 • 68866 перегляди

Нічна атака рф зачепила один район Київщини: показали наслідки

22 квітня, 06:01 • 64146 перегляди

На Сумщині з-під завалів дістали песика після нічного удару рф - ДСНС

22 квітня, 07:13 • 40407 перегляди

На Київщині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів

22 квітня, 07:13 • 50175 перегляди

Майкл Бей та Сідні Свіні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

22 квітня, 07:54 • 55152 перегляди
Публікації

НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі

13:40 • 10427 перегляди

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

12:23 • 18530 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС
Ексклюзив

22 квітня, 07:51 • 103765 перегляди

"Це фанати своєї справи": експерт про загрозу знищення української науки через вилучення земель НААН

21 квітня, 15:15 • 103368 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою
Ексклюзив

21 квітня, 14:32 • 211210 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Іван Федоров

Ілон Маск

Олег Синєгубов

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Київ

Харків

Запоріжжя

Сполучені Штати

Реклама
УНН Lite

Клуні заявив, що за 11 років у шлюбі жодного разу не сварився з дружиною

10:22 • 19557 перегляди

"Врятували $65 000" залишків гонорару: Себастіан Стен зізнався про проблеми з робою перед роллю в Marvel

09:58 • 18673 перегляди

Майкл Бей та Сідні Свіні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

22 квітня, 07:54 • 55265 перегляди

Гейлі Бібер поділилася зворушливими фото з сином Джеком на Великдень

21 квітня, 13:36 • 41739 перегляди

Викрали прикраси на €10 млн: "дідусі"-грабіжники Кім Кардаш'ян постануть перед судом

21 квітня, 12:58 • 44678 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Telegram

ChatGPT

Долар США

Tesla Model Y

В Україні зріс обсяг сплати ПДФО на 22,6%: які регіони у лідерах

Київ • УНН

 • 1498 перегляди

У першому кварталі 2025 року в Україні сплачено 136 млрд гривень ПДФО, що на 22,6% більше, ніж торік. Найбільше податку сплатили у Києві та Дніпропетровській області.

В Україні зріс обсяг сплати ПДФО на 22,6%: які регіони у лідерах

У першому кварталі 2025 року в Україні сплатили 136 млрд гривень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), що на 22,6% більше, ніж за аналогічний торішній період. Про це повідомляє Державна податкова служба, передає УНН.

Деталі

"Протягом січня-березня поточного року платники сплатили 136 млрд гривень податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата зросла на 22,6 % або на понад 25 млрд гривень. У І кварталі минулого року було перераховано 111 млрд гривень", - ідеться в повідомленні.

Лідерами за сплатою ПДФО, як вказано, є:

  • Київ (32,3 млрд гривень);
    • Дніпропетровська область (13,5 млрд гривень);
      • Львівська область (9,2 млрд гривень);
        • Київська область (7,9 млрд гривень).

          У податковій нагадали, що податок на доходи фізичних осіб становлять левову частку надходжень місцевих бюджетів, а його ставка – 18% від нарахованих доходів громадян: зарплат, премій, інших додаткових виплат та виплат за договорами цивільно-правового характеру.

          Нагадаємо

          За перший квартал цього року бюджет отримав 34,1 млрд грн військового збору, що в 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період торік.

          Павло Башинський

          Павло Башинський

          ЕкономікаФінанси
          Державна податкова служба України
          Київська область
          Дніпропетровська область
          Україна
          Київ
          Brent
          $66.79
          Bitcoin
          $90,226.80
          S&P 500
          $5,235.75
          Tesla
          $236.68
          Газ TTF
          $34.55
          Золото
          $3,443.35
          Ethereum
          $1,645.90