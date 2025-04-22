В Україні зріс обсяг сплати ПДФО на 22,6%: які регіони у лідерах
Київ • УНН
У першому кварталі 2025 року в Україні сплачено 136 млрд гривень ПДФО, що на 22,6% більше, ніж торік. Найбільше податку сплатили у Києві та Дніпропетровській області.
У першому кварталі 2025 року в Україні сплатили 136 млрд гривень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), що на 22,6% більше, ніж за аналогічний торішній період. Про це повідомляє Державна податкова служба, передає УНН.
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"Протягом січня-березня поточного року платники сплатили 136 млрд гривень податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата зросла на 22,6 % або на понад 25 млрд гривень. У І кварталі минулого року було перераховано 111 млрд гривень", - ідеться в повідомленні.
Лідерами за сплатою ПДФО, як вказано, є:
- Київ (32,3 млрд гривень);
- Дніпропетровська область (13,5 млрд гривень);
- Львівська область (9,2 млрд гривень);
- Київська область (7,9 млрд гривень).
У податковій нагадали, що податок на доходи фізичних осіб становлять левову частку надходжень місцевих бюджетів, а його ставка – 18% від нарахованих доходів громадян: зарплат, премій, інших додаткових виплат та виплат за договорами цивільно-правового характеру.
Нагадаємо
За перший квартал цього року бюджет отримав 34,1 млрд грн військового збору, що в 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період торік.