Військовий збір приніс у бюджет за перший квартал 34,1 млрд грн - Кравченко
Київ • УНН
У першому кварталі 2025 року надходження від військового збору зросли в 3,7 раза, досягнувши 34,1 млрд грн. Найбільші надходження зафіксовано у Києві, Дніпропетровській, Львівській та Харківській областях.
За перший квартал цього року бюджет отримав 34,1 млрд грн військового збору, що в 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період торік. Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко у соцмережах, передає УНН.
За перший квартал 2025 року до бюджету надійшло 34,1 млрд грн військового збору. Це в 3,7 раза більше, ніж за цей же період минулого року
Голова ДПС зазначив, що у період з січня по березень минулого року платники податків сплатили до бюджету майже 9,3 млрд гривень.
Найбільше цього року податків, з його слів, надійшло з:
- міста Київ – 11,3 млрд грн;
- Дніпропетровської області - 3,9 млрд грн;
- Львівської області - 2,5 млрд грн;
- Харківської області - 2,2 млрд грн.
Голова Державної податкової служби підкреслив, що цей грошовий ресурс йде на підтримку наших військових, безпеку та перемогу України.
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