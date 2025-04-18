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Військовий збір приніс у бюджет за перший квартал 34,1 млрд грн - Кравченко

Київ • УНН

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У першому кварталі 2025 року надходження від військового збору зросли в 3,7 раза, досягнувши 34,1 млрд грн. Найбільші надходження зафіксовано у Києві, Дніпропетровській, Львівській та Харківській областях.

Військовий збір приніс у бюджет за перший квартал 34,1 млрд грн - Кравченко

За перший квартал цього року бюджет отримав 34,1 млрд грн військового збору, що в 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період торік. Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко у соцмережах, передає УНН.

За перший квартал 2025 року до бюджету надійшло 34,1 млрд грн військового збору. Це в 3,7 раза більше, ніж за цей же період минулого року

- написав Кравченко.

Голова ДПС зазначив, що у період з січня по березень минулого року платники податків сплатили до бюджету майже 9,3 млрд гривень.

Найбільше цього року податків, з його слів, надійшло з:

  • міста Київ – 11,3 млрд грн;
    • Дніпропетровської області - 3,9 млрд грн;
      • Львівської області - 2,5 млрд грн;
        • Харківської області - 2,2 млрд грн.

          Голова Державної податкової служби підкреслив, що цей грошовий ресурс йде на підтримку наших військових, безпеку та перемогу України.

          Кравченко: у першому кварталі надходження від акцизу на 31% перевищили план16.04.25, 14:29 • 7036 переглядiв

          Альона Уткіна

          Альона Уткіна

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